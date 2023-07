Découverte de plus de 2000 têtes d'animaux momifiées en offrande à Ramsès II

Une équipe d’archéologues de l’université de New York, dirigée par Sameh Iskander, a mis au jour plus de deux mille crânes d’animaux momifiés dans la cité antique d’Abydos, en haute Égypte, à 435 kilomètres au Sud du Caire, sur la rive gauche du Nil. Ces momies de béliers, brebis, chiens, chèvres, vaches, gazelles et mangoustes, retrouvées dans le temple de Ramsès II, y ont été déposées mille ans après la mort du pharaon qu’elles honorent.

UNE OFFRANDE MONUMENTALE SUR LE SITE D’ABYDOS

« On a commencé à travailler sur le temple de Ramsès II à Abydos en 2008 », explique Sameh Iskander, l’archéologue en chef. Pendant sept ans, les équipes de l’université new-yorkaise se sont attachées à réaliser un important travail de documentation à propos des monuments et du site dans son ensemble. Les données les plus récentes dont disposaient en effet les scientifiques dataient alors de 1861, période à laquelle l’égyptologue français François Auguste Ferdinand Mariette travaillait sur le temple de Ramsès II. Les fouilles ont finalement commencé en 2017.

« À l’extérieur du temple, nous avons retrouvé plusieurs couches d’histoire, allant du temps de Ramsès II jusqu’aux périodes islamiques plus récentes ». Les découvertes ont permis de mettre au jour de multiples fragments du passé, sur une période historique particulièrement étendue, allant de l’ère ptolémaïque, influencée par un modèle grec qui divisait le pays, devenu royaume de Lagide, en plusieurs provinces, à l’ère romaine, puis chrétienne, et enfin l’ère qui caractérise les débuts de l’islam.