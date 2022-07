Qui était Ramsès II ?

En signe de bonne foi diplomatique, Ramsès II épousa la fille aînée du roi hittite. Elle le rejoignit, ainsi que sa reine principale, Néfertari, et son impressionnante famille - il engendra plus d'une centaine d'enfants - dans sa nouvelle capitale, Per Ramessu, qui, avec une certaine pertinence mais aussi beaucoup d'audace, porte son nom. (Voir à l'intérieur le mariage de Ramsès II et de la princesse hittite.)

La richesse du règne de Ramsès II se manifeste par l'opulence de sa campagne de construction, la plus importante entreprise par un pharaon. Les temples de Karnak et Abou Simbel font partie des plus grandes merveilles d'Égypte. Son temple funéraire, le Ramesseum, contenait une énorme bibliothèque de quelque 10 000 rouleaux de papyrus. Il honora son père - et lui-même - en construisant des temples à Abydos.

Malgré tous les efforts de Ramses II pour assurer la pérennité de son héritage, il y a une preuve de sa puissance qu'il n'avait pas prévue. Après sa mort, les neuf pharaons suivant prirent son nom en montant sur le trône, renforçant ainsi sa stature de « grand » parmi les dirigeants égyptiens.

ABOU SIMBEL, TEMPLE MONUMENTAL

Vue surélevée du temple de Ramsès et des rives du Nil.

Ramsès II voulait qu'il n'y ait absolument aucun doute sur le pharaon qui avait construit le magnifique temple d'Abou Simbel. À son entrée, quatre statues assises de près de 20 mètres de haut lui servent de sentinelles. Dédié aux dieux du soleil, le temple s'étend sur près de 60 mètres dans sa falaise, par une série de trois salles imposantes. Des scènes représentent Ramsès II à la bataille de Kadesh ainsi que le pharaon et sa principale épouse, Néfertari, faisant des offrandes aux dieux du soleil. Ramses ordonna la construction à proximité d'un deuxième temple plus petit, pour Nefertary.

En raison de son emplacement isolé, Abou Simbel ne fut pas découvert avant 1813. En 1959, lorsque la construction du haut barrage d'Assouan menaça d'inonder le site, l'UNESCO se lança dans une opération de sauvetage sans précédent, qui dura 20 ans et permit de déplacer les deux temples d'Abou Simbel - pierre par pierre - vers un terrain plus élevé, quelque 60 mètres plus haut sur la falaise.

PRINCE KHAEMWASET

Parmi la centaine de descendants de Ramsès II, le prince Khaemwaset occupe une place à part. Il exerçait la fonction prestigieuse de grand prêtre de Ptah, le dieu patron de Memphis. Des bas-reliefs le représentent dans son importante fonction de gardien du tombeau des taureaux sacrés Apis de Ptah, dans le complexe souterrain connu sous le nom de Serapeum.

L'héritage le plus important de Khaemwaset est son rôle révolutionnaire en tant que l'un des premiers archéologues connus. Il était fasciné par les monuments millénaires de l'Ancien Empire qui l'entouraient à Memphis. Il inspecta et restaura plusieurs temples et pyramides. À chaque restauration, il inscrivait les noms et titres des « propriétaires » d'origine du bâtiment ainsi que le sien et celui de son père. Un millénaire après sa mort, il est vénéré en tant qu'érudit et fait l'objet d'une série de reportages sur ses réalisations.