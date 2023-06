Empire romain : des pierres précieuses retrouvées dans des thermes en Angleterre

L’histoire nous prouve aujourd’hui que rien n’est définitivement perdu. À Carlisle, en Angleterre, des archéologues ont récemment découvert un fabuleux trésor. Il s’agit de pierres précieuses anciennes ayant probablement appartenu aux riches usagers de somptueux thermes situés aux confins de l'Empire romain.

Les chercheurs ont mis au jour un système d’évacuation des eaux en pierre. Celui-ci contenait des dizaines d'agates, de jaspes et d'autres pierres précieuses gravées qui ornaient de sublimes bagues, datant du troisième et du début du quatrième siècle après J.-C., jusqu'à ce que la chaleur et l'humidité des bains ne les décollent de leurs montures et les fassent tomber dans les égouts.