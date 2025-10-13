Une faille juridique a permis aux femmes du New Jersey de voter un siècle avant le droit de vote

Le 10 octobre 1797, les journaux nord-américains rapportèrent les résultats de ce qui aurait pu être considéré comme une élection ordinaire dans le New Jersey, à une exception près : des femmes avaient voté aux côtés des hommes.

« Dans le comté d’Essex », écrivait le New London Bee, « trois candidats à la législature de l’État du New Jersey ont été élus malgré une violente opposition des deux sexes. À Elizabethtown, les dames fédéralistes, jeunes filles comme matrones, partisanes de la démocrate [Mary] Wollstonecraft et de son essai Défense des droits de la femme, sont sorties soutenir leur candidate et soixante-quinze d'entre elles ont déposé un bulletin dans l'urne. »

De fait, aux États-Unis, les femmes pouvaient voter, mais seulement dans certains endroits et pendant un certain temps, bien avant la ratification, en 1920, du 19ᵉ amendement à la Constitution des États-Unis, qui ouvrit le droit de vote aux femmes au niveau fédéral. Il en allait de même pour les personnes de couleur, dans certains lieux, à certaines époques, bien avant l’adoption du 15ᵉ amendement en 1870. Dans un premier temps, chaque État établissait ses propres lois électorales, avec un ensemble changeant d’exigences liées au lieu de résidence, à la couleur de la peau, au genre, à l’état civil, à la propriété, à la religion, et plus encore. Si vous étiez un homme blanc, riche, protestant et citoyen, vous aviez pratiquement la garantie de pouvoir voter partout. Mais pour les autres, les règles étaient fluctuentes.

Entre 1776 et 1789, par exemple, seuls trois États, la Virginie, la Caroline du Sud et la Géorgie, exigeaient que les électeurs soient blancs. Quatre autres - le Connecticut, le Delaware, le New Jersey et le Rhode Island - ne précisaient pas le genre des votants. En 1789, un cinquième, la Géorgie, les rejoignit. Cependant, il semble que ces règles ne précisaient pas le genre simplement parce que leurs rédacteurs supposaient que tous les électeurs seraient des hommes. À notre connaissance, les femmes ne votèrent pas dans ces États.