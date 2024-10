Jeanne Grey, histoire d'une adolescente devenue Reine d'Angleterre (pendant neuf jours)

Pastiche historique ou sulfureux feuilleton royal ? La série My Lady Jane joue sur les deux tableaux et même si elle prend ses distances avec l'Histoire, elle n'en est pas moins parvenue à introduire une nouvelle génération au destin brisé de Jeanne Grey, ou Lady Jane en anglais, qui fut reine d'Angleterre un peu plus d'une semaine avant son exécution à l'âge de 17 ans.

Qui était Lady Jane et pourquoi son règne désastreux trouve-t-il encore écho de nos jours ? Voici l'histoire d'une adolescente devenue reine et destituée en l'espace de quelques jours funestes de l'an 1553.

UN TRÔNE CONVOITÉ

À la mort du roi Henri VIII en 1547, son fils Édouard VI lui succéda à tout juste 9 ans. Dans l'attente de sa majorité, le pouvoir fut confié à un conseil de régence. Jeanne Grey, la nièce du roi Henri VII, est alors du même âge qu'Édouard, son cousin. À sa naissance, Jeanne était quatrième dans l'ordre de succession et devint donc troisième prétendante au trône au couronnement d'Édouard, après ses cousines Marie et Élisabeth, filles de Henri et demi-sœurs d'Édouard.

Au sein du conseil, chaque membre tentait d'asseoir son influence sur Édouard, considéré comme un souverain chétif et malléable. Lorsque Jeanne et Édouard entrèrent dans l'adolescence, le pouvoir était entre les mains de John Dudley, duc de Northumberland.

En tant que premier conseiller du roi, Dudley était incontestablement l'homme le plus puissant d'Angleterre. Il était également prévu qu'il devienne le beau-père de Jeanne.

QUI ÉTAIT JEANNE GREY ?