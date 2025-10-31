Dans les années 1990, des scientifiques ont tenté de momifier un corps comme dans l’Égypte antique

Chez les archéologues, l’expérience menée par Bob Brier et Ronn Wade a évidemment suscité la controverse. Un détracteur fulminait : « C’est macabre et […] de mauvais goût, et je ne pense pas que cela ait une grande valeur scientifique. » De manière moins émotive, un autre faisait observer que le fait de donner son corps à la science « ne devrait pas être un chèque en blanc pour n’importe quel type d’expérimentation » sorti de l’esprit des chercheurs. L’objection est légitime. Toutefois, Bob Brier et Ronn Wade rejettent toute accusation selon laquelle ils auraient fait subir de mauvais traitements au corps : « Nous traitons cet homme comme un roi », s’est défendu Ronn Wade à l’époque. Et Bob Brier ajoute : « Dans cinquante ans, il sera dans un bien meilleur état que moi. » En outre, il n’est pas vrai que l’expérience n’avait aucune valeur scientifique. En effet, celle-ci a révélé un grand nombre de choses sur la momification égyptienne que nous ne connaissions tout simplement pas auparavant : le type de lames utilisées par les embaumeurs, comment retirer le cerveau, la quantité de natron nécessaire, et même pourquoi les tables d’embaumement étaient si grandes (1,20 mètre) – pour accueillir l’énorme pile de natron nécessaire pour faire sécher la chair.

En raison de cette controverse, peu d’archéologues contemporains ont osé embaumer des êtres humains. Mais plusieurs ont momifié des animaux, une pratique courante en Égypte ancienne. Pour une expérience pratique dans ce domaine, je décide de solliciter les conseils de la plus grande spécialiste mondiale des momies animales, Salima Ikram, égyptologue de l’Université américaine du Caire. Elle me suggère de momifier un poisson ; je me procure donc à l’épicerie un vivaneau d’un peu plus de 200 grammes dont la tête, la queue et les yeux sont intacts. Je commence par préparer un natron clandestin en mélangeant six tasses de bicarbonate de soude et de sel à quelques verres d’eau. Je fais sécher la pâte qui en résulte dans mon four jusqu’à ce qu’elle ressemble à de la craie, puis la réduis en poudre. Ensuite, je nettoie le poisson, à l’intérieur et à l’extérieur, à l’aide d’un vin blanc qui se met à mousser tandis que je frotte les moindres parties de l’animal, y compris le dessous de la langue. Après l’avoir soigneusement séché en le tapotant, je bourre l’intérieur du poisson avec de minuscules sacs de lin contenant du natron, le place sur un lit de natron dans une casserole et le recouvre de quelques centaines de grammes supplémentaires.

De manière inquiétante, dès le lendemain, je sens des odeurs de poisson à travers le natron. Mais ce n’est pas une odeur rance, plutôt celle d’un poisson blanchi. Six jours plus tard, quand je déterre le vivaneau pour vérifier son état, je me fais une nouvelle frayeur : il y a de petites taches noires dans la poudre. S’agit-il d’insectes ? De tissu en décomposition ? Je l’ignore, toujours est-il que la chair ne montre aucun signe de pourrissement ; cela ressemble à de la truite fumée, beige et rigide. Compte tenu du fait qu’il venait de passer près d’une semaine sans être réfrigéré dans la chaleur étouffante d’un été comme peut en connaître Washington, il est dans un état remarquable.