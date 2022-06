Extraordinaire : plonger sous une pyramide

Je nageais à travers un canal sombre dans les chambres de la tombe. Des nuages de sédiments obstruaient toute visibilité et, malgré le petit espace, il était incroyablement facile de se perdre et de se retrouver à tourner en rond. Une main s’empara de la mienne, et nous sortîmes dans la deuxième chambre, où le plafond effondré avait créé une poche d’air bienvenue. Sous la lumière des lampes de poche, le travail commença.

L’équipe de Creasman dut développer de nouvelles techniques, souvent à la volée, pour découvrir les secrets de ce royaume méconnu. L’archéologie sous-marine est aujourd’hui un domaine spécialisé mais, à ses débuts, les compétences et les outils étaient adaptés à partir de ceux des sauveteurs d’épaves, et avaient rarement été utilisés dans un espace aussi restreint.

Il n’y avait pas de place non plus pour des bouteilles de plongée encombrantes. Nous respirions à travers des tuyaux jaunes qui venaient de là par où nous étions rentrés, nous reliant à l’air du dessus. Le risque d’un effondrement n’était pas à ignorer, mais l’entrée était renforcée par 15 mètres de poutres en acier, et on ne parlait pas beaucoup du risque. Les membres de l’équipe cherchaient tout ce qui présentait un quelconque intérêt : feuilles d’or, figurines, poteries, et notaient leurs découvertes à l’aide de tableaux et de marqueurs imperméables. Un mince cordon reliait la troisième et dernière chambre funéraire au monde du dessus ; c’était notre guide dans l’obscurité.

Un rythme s’installa. Creasman descendit dans la dernière chambre, qui contenait ce qui aurait pu être le sarcophage non ouvert de Nastasen. Quelques minutes plus tard, il revint avec un seau rempli, qu’il porta à l’extérieur pour que les membres de l’équipe puissent examiner et trier son contenu.