Ces sorcières effrayantes hantent les mythes du monde entier

BOO HAG, LA SORCIÈRE MÉTAMORPHE AFRO-AMÉRICAINE

Dans les communautés afro-américaines, comme les Gullah ou Geechee en Caroline du Sud et en Géorgie, il existe des contes concernant des individus « assaillis » par des forces maléfiques. Parmi les personnages les plus craints, on trouve la sorcière métamorphe ou boo hag, connue pour retirer sa peau et se glisser dans de petites ouvertures, comme les trous de serrure pour envahir les maisons et contraindre les personnes à commettre des méfaits.