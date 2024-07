Ces cartes antiques montrent comment l’humanité voyait le monde

Depuis la nuit des temps, les mystères de la Terre et des étoiles captivent les humains, qui documentent leurs investigations de façons magnifiques et variées. Par exemple, Claude Ptolémée, érudit grec d’Alexandrie, connu pour être l’« inventeur de la géographie », révolutionna ce champ d’étude en consignant d’innombrables latitudes et longitudes en degrés sur ses cartes au 2e siècle de notre ère, tandis que la projection de Gerardus Mercator, établie au 16e siècle, conserve son influence de nos jours.

Au Moyen Âge (de 500 à 1500 environ), les cartes faisaient moins office d’aides à la navigation que de « résumés visuels de l’ensemble du savoir humain », selon les mots du cartographe Peter Barber. Si, en les regardant, on pourrait être tenté de rire à la vue d’inexactitudes historiques (on représente par exemple la Californie comme une île jusqu’à la fin du 18e siècle), beaucoup de ces cartes antiques regorgent de détails remarquablement précis.

Grâce à une plateforme en ligne, Oculi Mundi (les yeux du monde), le public peut désormais parcourir du regard ces cartes et atlas rares. Ce trésor, la Sunderland Collection, montre avec quelle méticulosité les érudits européens représentèrent leur monde du 13e siècle jusqu’au début du 19e siècle. Cette collection met l’accent sur l’évolution de la cartographie et offre un aperçu des perspectives historiques et des prouesses artistiques des civilisations passées.

LES PREMIERS DÉFIS DE LA CARTOGRAPHIE

Pendant longtemps, on a cru que la Terre était le centre immuable de l’Univers et que le Soleil et les planètes tournaient autour de celle-ci ; une théorie proposée par Ptolémée lui-même. Cependant, une carte établie en 1532 par l’érudit allemand Sebastian Münster présente une autre idée : on y voit des anges déplaçant la Terre à l’aide de leviers.

Helen Sunderland-Cohen, responsable de la collection Oculi Mundi, observe que cette carte, de par son rendu unique, était à la fois subtile et révolutionnaire. « Elle a forcément dû être radicale, voire hérétique, lorsqu’elle a été créée », affirme-t-elle.