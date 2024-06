Le Turtle, l'un des premiers sous-marins au monde

Les sous-marins sont aujourd'hui associés aux activités scientifiques et touristiques les plus modernes. Mais l'idée est bien plus vieille que ce que l'on pense. En effet, l'un des plus vieux sous-marins a été mis au point au 18ᵉ siècle, durant la Guerre d'indépendance des États-Unis.

L'Armée continentale était combative et déterminée, s'appuyant souvent sur des tactiques de guérilla contre l'armée britannique plus traditionnelle. Les deux camps conçurent des inventions par nécessité pendant la guerre : l'encre invisible a permis aux espions américains de contourner les censeurs britanniques sans éveiller les soupçons, tandis que le fusil à chargement par la culasse a permis aux Britanniques d'expérimenter des armes plus efficaces.

Mais personne ne semble avoir vu venir la guerre sous-marine menée par les colons rebelles.

ET BUSHNELL INVENTA LE TURTLE

En 1775, alors qu'il étudiait à ce qui est aujourd'hui l'université de Yale, un fils de fermier nommé David Bushnell observa les premiers jours de la révolte et imagina ce que serait la guerre s'il était possible de la mener sous l'eau. Bushnell avait l'esprit vif et avait bricolé diverses inventions pour aider la cause des colons.

Bushnell pensait que la guerre navale serait la clé de l'Indépendance. Après tout, la Couronne britannique faisait venir ses légions de tuniques rouges par bateau et usait déjà de ses prouesses navales pour bloquer les colons indisciplinés et les forcer à se rendre. Mais Bushnell voulait abattre les navires britanniques d'une autre façon : sous l'eau. Pour ce faire, il commença la construction d'un engin expérimental capable de plonger sous l'eau et d'y rester. Cet engin permettrait donc à son opérateur de bombarder d'autres embarcations à l'aide d'un explosif programmé.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure l'idée de Bushnell était originale ou si elle était dérivée d'innovations européennes antérieures dans le domaine de la guerre navale. Bushnell s'était probablement inspiré des récits d'inventeurs américains comme Cornelis Drebbel, qui avait créé le premier sous-marin fonctionnel en 1620. Ce qui est certain, c'est que Bushnell finit par entrer en contact avec d'autres sympathisants révolutionnaires, dont l'horloger Isaac Doolittle, qui fabriqua certains des instruments de précision nécessaires à sa nouvelle machine. Et quelle machine ! Bushnell imagina un vaisseau en forme de tonneau pouvant accueillir un opérateur, l'enfermant dans deux moitiés semblables à des coquilles, ce qui valut à l'appareil son nom de Turtle. À l'intérieur de l'orbe à coque de chêne, l'opérateur utilisait du lest et une pompe pour inonder la partie inférieure des navires afin de les immerger.