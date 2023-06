Visiter l'épave du Titanic : un tourisme aussi lucratif que controversé

Huit heures et 250 000 dollars (230 000 euros) : c’est ce qu’il faut pour aller à la découverte de la célèbre épave du RMS Titanic, située à environ 610 km de la côte de Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada.

Ce dimanche, cinq personnes sont montées à bord d’un petit submersible touristique destiné à effectuer ce voyage jusqu’aux profondeurs de l’Atlantique. Baptisé le Titan, celui-ci a perdu le contact seulement 1 heure et 45 minutes après le début de l’expédition qui devait durer huit jours. Les recherches sont encore en cours.

Malgré le danger que représente une telle excursion à plus de 3 800 mètres sous la surface, pour certains, cette opportunité semble irrésistible. En effet, rares sont les personnes qui ont l’occasion de voir le fameux paquebot de leurs propres yeux.

Plus d’un siècle après son naufrage, le Titanic continue de susciter un grand intérêt et, bien que la plupart d’entre nous nous contentions de visiter des musées, expositions et collections permanentes consacrés à l’épave, toute personne qui est prête à y mettre le prix a la possibilité de partir à sa découverte.

Les préoccupations éthiques d’un tel voyage sont néanmoins nombreuses, et le risque d’endommager encore davantage cette épave centenaire n’est pas à négliger, et pourtant, ces excursions sous-marines vers le Titanic sont organisées depuis plus de vingt ans. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette activité touristique très lucrative et controversée.

LA COURSE À LA RÉCUPÉRATION DES ARTEFACTS

Ce n’est qu’en 1985, plus de 70 ans après le naufrage, qu’une expédition menée par Robert Ballard, grand explorateur National Geographic, et Jean-Louis Michel, océanographe français, a permis de découvrir la dernière demeure du Titanic.

Peu après, l’explorateur a témoigné devant le Congrès américain dans le but de faire du site un mémorial maritime protégé et, en juillet 1986, il a entrepris de déposer une plaque près de l’épave en honneur des plus de 1 500 personnes qui y ont trouvé la mort.

Cependant, rien de tout ça n’a pu empêcher ce qui a suivi. La concurrence pour le droit à récupérer les artefacts du navire s’est intensifiée dans un objectif de conservation, mais également de profit, grâce à la vente et à l’exposition de ces derniers auprès du public.

Le premier effort officiel de récupération a été lancé en 1987 par la Titanic Ventures Limited Partnership (TVLP) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ; environ 1 800 objets ont été collectés et conservés. En 1992, un tribunal fédéral américain a statué que TVLP était la seule société habilitée à récupérer des objets sur le Titanic, bien que dans les décennies qui ont suivi, celle-ci ait fait pression pour obtenir davantage de droits.

Désormais connue sous le nom de RMS Titanic Inc., elle a mené huit expéditions sur l’épave et a vendu aux enchères plus de 5 000 objets prélevés sur le site, dont des bijoux et un morceau du grand escalier du navire.

Alors que les batailles pour les droits de visite et de récupération faisaient rage devant les tribunaux, les expéditions sur le paquebot se poursuivaient, et ont donné lieu à un marché touristique restreint et coûteux.