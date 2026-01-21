Biologie : comment les expériences de Gregor Mendel ont donné naissance à la génétique moderne

LES EXPÉRIENCES SUR LES PLANTS DE POIS

L’abbé Napp était intéressé par l’hérédité des plantes et pressa Gregor Mendel de conduire des expériences dans le jardin du monastère.

Pourquoi donc étudier les plants de pois ? Eh bien, parce qu’ils se prêtaient parfaitement à des croisements contrôlés. Gregor Mendel mena son expérimentation sur 28 000 plants de pois environ pendant huit ans, tout cela dans l’anonymat complet. Un plant de pois produit des dizaines de cosses et des centaines de pois individuels et ont des caractéristiques facilement observables. « On cherche des organismes dont la culture coûte peu, qui se reproduisent en abondance et qui se reproduisent rapidement », explique Daniel Kevles. Cela maximise les chances de faire apparaître des « régularités statistiques ».

La percée de Gregor Mendel provient d’une expérience rigoureusement contrôlée lancée en 1856 et fondée sur des observations attentives et suivies. Nul détail n’était trop insignifiant ; le biologiste documenta les sept traits des plants de pois (forme des graines, couleur des albumines, c’est-à-dire des protéines du pois, couleur des téguments des pois, forme des gousses, couleur des gousses immatures, position des fleurs et longueur des tiges). Gregor Mendel consigna ensuite méticuleusement les traits qui apparaissaient dans les générations suivantes selon que les plants s’autopollinisaient ou étaient pollinisés.

Personne, pas même Gregor Mendel, ne savait alors qu’il était en train de réaliser une découverte scientifique majeure. Selon le point de vue scientifique dominant, la progéniture était un mélange des deux parents. Les observations de Gregor Mendel réfutèrent cette croyance. Ses recherches montrèrent accidentellement que des « particules », qu’on nommerait plus tard gènes, transmettaient des traits hérités à la génération suivante.

Selon Daniel Kevles, Gregor Mendel n’essayait pas de répondre à des questions sur l’hérédité des plantes lorsqu’il commença ses expériences. « La clé pour comprendre ce qui intéressait principalement Mendel lui-même est qu’il était un cultivateur reconnu de plantes à fleurs qu’il croisait pour produire différentes couleurs. » Gregor Mendel essayait de découvrir un ensemble spécifique de lois susceptibles de déterminer le type de descendance produit par les plantes hybrides.

Gregor Mendel exposa ses résultats à une quarantaine de personnes lors de deux présentations effectuées à la Société des sciences naturelles de Brünn (actuelle Brno) le 8 février et le 8 mars 1865. Son article, publié l’année suivante, contenait les trois principes de l’hérédité que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de lois de Mendel. À l’époque, toutefois, ses idées passèrent largement inaperçues.

La première loi de Mendel est celle de la dominance et de l’uniformité. Selon elle, certains traits, comme les taches de rousseur, sont dominants tandis que d’autres sont récessifs, auquel cas les descendants doivent hériter de deux copies du gène pour qu’il se manifeste. La deuxième loi, celle dite de ségrégation des caractères, décrit la façon dont les gènes sont distribués à la descendance avec une copie d’un gène pour un trait donné provenant de chaque parent. La troisième et dernière loi de Mendel, la loi de l’assortiment indépendant, énonce que chaque trait se transmet à la descendance indépendamment des autres. On peut hériter des yeux bleus de sa mère, mais cela ne signifie pas que l’on héritera aussi de ses cheveux roux.

DES RECHERCHES IGNORÉES PENDANT DES DÉCENNIES