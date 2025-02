Découverte d'une salle d'opération datant de la Rome antique

Les instruments chirurgicaux sophistiqués mis au jour dans la maison laissent à penser qu'Eutychès, si tel était son nom, s'était spécialisé dans le traitement des blessures traumatiques et la chirurgie. Il est donc probable qu’il se soit en partie formé comme médecin militaire dans les camps et sur les champs de bataille de l'Empire romain.

C’est au milieu ou à la fin du 3e siècle apr. J.-C. qu’un incendie détruisit la Maison du Chirurgien ainsi qu'une grande partie du nord d'Ariminum. Comme le rapportent des auteurs de l’époque, des tribus germaniques firent incursion dans la péninsule italienne sous le règne de l'empereur Gallien (avec son père de 253 à 260 apr. J.-C., puis seul de 260 à 268 apr. J.-C.) ; l'incendie d'Ariminum pourrait donc bien être le résultat d'un affrontement avec ces envahisseurs. Les armes retrouvées sur le site et datant de cette période renforcent cette hypothèse. L’incendie provoqua l’effondrement du toit de la maison et l’écroulement des murs en adobe, ensevelissant ainsi l'intérieur sous une couche de gravats. La ville de Rimini passa sous le contrôle des Byzantins et des Francs, et elle fit l’objet de combats pendant les guerres civiles italiennes de la Renaissance. En dépit de ces évènements, la couche de gravats a permis de conserver intacte cette capsule temporelle chirurgicale pendant près de 2 000 ans. Depuis 2007, la Maison du Chirurgien est ouverte au public. Avec l’Arc de Triomphe et le pont, elle fait désormais partie des plus grands trésors romains de Rimini.