Île des Faisans : le plus petit condominium au monde est tour à tour français et espagnol

UN STATUT HYBRIDE

En 1856, le Traité de Bayonne établit définitivement le statut de condominium, sous l’autorité indivise de la France et de l’Espagne. L’article 27 stipule ainsi que « l'île des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra, par indivis, à la France et à l'Espagne ».

Ce traité, dont les verbatims sont aujourd’hui désuets, confère le titre de vice-roi pour chaque représentant de l’administration de l'île. Pour l’Espagne, il est porté par le commandant de la station navale de Saint-Sébastien, Javier Diez De Rivera et pour la France, par la directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques, Pauline Potier. Le titre peut faire sourire, et est maintenu en France, malgré le fait que ce soit une République, pour respecter une certaine homogénéité avec l’Espagne qui est une monarchie constitutionnelle. « On n'utilise plus du tout ce titre en Espagne », précise Javier Diez De Rivera.

En ce qui concerne les « droit de police et de justice », la gestion du territoire est précisée par une convention signée le 27 mars 1901, et mise en application par un décret le 29 août 1902. L’article 1 y précise notamment que « Le droit de police dans l’île des Faisans sera exercé par la France et par l’Espagne tour à tour, pendant six mois, dans l’ordre que déterminera le sort. » Une fois par an, au moment de la passation de pouvoir de l’Espagne à la France le 1er août, une petite cérémonie est organisée sur l’île. Les représentants de chaque pays y sont présents. On y joue l’hymne français, espagnol « et même un troisième hymne, celui de l'île des Faisans, composé par l’Espagnol Juan Flaquer », ajoute le commandant.

Dans les faits, seuls quelques employés de mairie se rendent sur l’île, principalement pour tondre le gazon et maintenir l’île en bon état. Ces employés se relaient évidemment tous les six mois en fonction du pays en charge.

Aujourd’hui, l’île est interdite au public et il est uniquement possible de l’apercevoir depuis la berge des deux côtés de la frontière, ou depuis le Pont international qui relie la France et l’Espagne. « Cette interdiction est avant liée à des raisons de sécurité », explique Javier Diez De Rivera. « Les courants de la rivière rendent tout accès dangereux. De plus, il n’y a pas de quai pour y amarrer, et il n’y a pas de service de sécurité déployé aux alentours de façon permanente. »