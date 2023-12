À la rencontre de Jésus dans un parc à thème américain

Ce lieu, à la fois parc à thème, décor de Broadway et musée, attirait dans le centre de la Floride des visiteurs du monde entier, venus assister à des récits de la Bible et interagir avec des personnages bibliques.

Des groupes de moines bouddhistes, de Hare Krishna et même une association athée ont déjà franchi les portes au style antique pour se retrouver au premier siècle de notre ère (« Vous leur disiez “Dieu vous bénisse” et ils vous répondaient “Bonne journée” », raconte Michael à propos des athées). À l’époque où le parc proposait des abonnements saisonniers, certaines personnes venaient tous les jours pour se plonger dans l’époque biblique. Après plusieurs changements de propriétaire et des rénovations, le parc est en 2007 devenu la propriété de Trinity Broadcasting Network, le plus grand réseau de télévision chrétienne au monde. En 2021, il a été racheté par AdventHealth, une société qui exploite plusieurs dizaines d’hôpitaux aux États-Unis et qui compte transformer le parc en campus médical.

Au cours d’un week-end de décembre, des groupes religieux et des groupes scolaires ont parcouru les 13 hectares de théâtres et de décors construits en pierre de Jérusalem, se mêlant aux visiteurs d’autres parcs à thème comme Disneyworld et Universal Studios qui se trouvent à proximité, et à ceux qui étaient venus à Orlando uniquement pour se rendre au Holy Land Experience (« [Nous sommes venus ici] en attendant de pouvoir nous rendre à la véritable Terre sainte », déclarait un couple, « ce qui est un peu plus cher »). Les visiteurs recherchent du divertissement, de l'enrichissement et, s’ils croisent le chemin de Michael, une bénédiction personnalisée de Jésus.