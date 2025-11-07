Bravant l’interdit, cette femme a été la première à gravir le mont Fuji

Quelques heures plus tard, le torii, portail érigé au sommet de la montagne, a émergé du brouillard. Dans la pratique shinto, le torii symbolise la frontière entre les mondes et indique l’entrée en terres sacrées.

Sanshi a consigné l’ascension dans un rouleau déposé dans les archives fuji-kô qu’a conservé la famille de Tatsu à Kamiochiai, dans l’arrondissement de Shinjuku. Il s’agit d’un des rares documents qui existent encore pour attester de son incroyable ascension.

UNE ASCENSION QUI A FAIT BOUGER LES LIGNES

Bien que Tatsu ait enfreint l’interdiction aux femmes de gravir le mont Fuji, les documents historiques laissent à penser qu’elle ne s’est pas fait prendre. Sans doute est-elle passée inaperçue parmi les autres pèlerins. Son ascension matinale et le fait qu’elle était habillée en homme lui auraient aussi permis de ne pas se faire repérer. Toujours est-il que la nouvelle de son exploit s’est lentement répandue au sein des réseaux fuji-kô et des communautés locales.

« La nouvelle de l’ascension de Tatsu a suscité l’aversion des résidents du coin, certains allant jusqu’à la considérer comme responsable des catastrophes naturelles survenues les années suivantes », indique Fumiko Miyazaki dans son livre.

L’interdiction pour les femmes de gravir la montagne est restée en place. Les registres de patrouille du temple, des documents officiels conservés par les temples fuji-kô pour consigner les activités de pèlerinage, préservés dans la compilation de documents historiques intitulée Nihon Sangaku Fujin-shi, font état de plusieurs femmes appréhendées à mi-chemin vers le sommet.

Ce n’est qu’en 1867, trente-cinq ans après l’ascension de Tatsu Takayama, que les choses ont commencé à changer, lorsque Fanny Parkes, l’épouse du diplomate britannique Sir Harry Parkes, a été saluée comme la première femme à gravir le mont Fuji.

L’ascension de Fanny Parkes a créé un précédent pour les femmes non japonaises désireuses de gravir le mont Fuji. La présence de grimpeuses étrangères a été progressivement tolérée par les agents en charge du sentier à la fin de la période d’Edo, avant même que ne soit officiellement levée l’interdiction aux femmes d’accéder au sommet de la montagne.

Suite à cela, les pèlerins se sont faits plus nombreux, les sentiers ont été élargis et des refuges ont fait leur apparition. Et c’est ainsi que les Japonaises ont gravi le mont Fuji et que leur histoire a été oubliée, enterrée aux marges de l’histoire. La marque de Tatsu s’est estompée.

En 1872, quarante ans après l’ascension de Tatsu, le gouvernement de Meiji a levé l’interdiction pour les femmes d’accéder aux montagnes sacrées. La réforme était de nature pratique, et non morale, une conséquence de la modernisation et d’un décret gouvernemental. Malgré l’opposition de longue date des villageois et des autorités du temple à l’accès des femmes aux montagnes, lesquels prétextaient que cela provoquerait des catastrophes, aucune manifestation de grande ampleur n’a été documentée sur le sujet.

Plus d’un siècle plus tard, dans les années 1980, les historiens Kōichirō Iwashina et Hiroshi Okada ont retrouvé Tatsu Takayama une nouvelle fois. Dans les archives familiales, ils ont découvert un rouleau fuji-kô élimé et à l’encre à demi-effacée, mentionnant sur une ligne la femme qui avait gravi le mont Fuji l’année du dragon.

Au temple Saishō-ji, la tombe de Tatsu se fond parmi les autres. L’inscription gravée sur la pierre tombale, érodée par la pluie et recouverte de mousse, est désormais illisible. Rien n’indique que la jeune femme a été la première ou la plus courageuse à gravir la montagne sacrée.