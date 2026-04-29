Le diadème de la famille Rothschild qui a échappé aux Nazis

Si les diadèmes peuvent être considérés comme des bijoux, il est important de noter qu'un diadème n'est pas une couronne. Une couronne est un symbole de statut royal, réservée aux monarques et portée lors de grandes occasions. Un diadème, en revanche, peut être porté par n'importe qui. Bien que ses origines remontent à l'Antiquité, époque à laquelle un bandeau ou une guirlande était remis aux athlètes ou aux guerriers victorieux, on voit aujourd'hui plus souvent le diadème porté par un membre de l'aristocratie européenne.

Un diadème important, ayant appartenu à la baronne Clarice de Rothschild, issue de la branche autrichienne de la célèbre famille de banquiers, est exposé au musée des beaux-arts de Boston. En mars 1938, la baronne et son mari, Alphonse, voyagèrent de Vienne à Londres pour assister à une exposition philatélique à laquelle il avait prêté plusieurs pièces. Le 12 mars 1938, lors de l'annexion brutale de l'Autriche connue sous le nom d'Anschluss, les troupes allemandes envahirent Vienne. Elles saisirent les biens de familles juives aisées, y compris les Rothschild, qui virent 3 500 œuvres d'art confisquées par les Nazis. Outre les œuvres d'art et autres biens pillés, la Gestapo utilisa le palace de la famille comme prison. C'était le début de l'œuvre antisémite de l'Allemagne nazie à travers l'Europe.

UNE FIN HEUREUSE

Comme la baronne avait emporté le diadème à Londres, il échappa à la confiscation. Sinon, comme le fait remarquer Bettina Burr, la petite-fille de la baronne, « il aurait pu orner la tête de madame Göring », la femme d'Hermann Göring, l'un des principaux dirigeants sous le régime nazi. La quête pour retrouver les pièces pillées prit plus de cinquante ans mais la baronne de Rothschild et sa fille, Bettina Looram de Rothschild, réussirent à récupérer la plupart des trésors confisqués à la famille. Cette épopée s'étendit jusqu'aux Alpes autrichiennes où Adolf Hitler avait caché des œuvres d'art volées aux Rothschild.

Celles-ci étaient destinées à rejoindre le Führermuseum, un projet ambitieux de centre culturel imaginé par Adolf Hitler. Les Monuments Men and Women qui œuvraient pour les Alliés, protégeaient et récupéraient les œuvres d'art, jouèrent un rôle essentiel, tout comme les lois de restitution mises en place par le gouvernement autrichien qui permirent de rendre ces œuvres volées à leurs propriétaires légitimes à la fin des années 1990.