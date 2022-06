La véritable histoire d'Annie Oakley, légendaire tireuse d'élite

« Je pense que chaque femme devrait apprendre à utiliser des armes à feu », écrivit-elle un jour, selon Macy. « J’aimerais que chaque femme sache manier [les armes à feu] aussi naturellement qu’elles savent manier les bébés. »

En 1898, elle envoya une lettre au président des États-Unis William McKinley avant que la guerre hispano-américaine n’éclate, et se porta volontaire pour organiser un régiment de cinquante tireuses d’élite, même si les femmes n’étaient pas autorisées à servir dans l’armée américaine à l’époque. Son offre fut refusée par le département de la Guerre de son pays.

Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, Oakley écrivit une nouvelle lettre au secrétaire à la Guerre, pour lui proposer de former une division féminine : « Je peux garantir un régiment de femmes pour la protection des foyers », écrivit-elle. « Chacune d’entre elles peut et veut tirer si nécessaire. »

Le secrétaire ne donna pas suite à son offre, mais Oakley participa tout de même aux efforts de guerre en faisant des démonstrations de tir dans les postes de l’armée américaine. Elle entraîna même son chien, Dave, à renifler les dons en espèces faits à la Croix-Rouge. Les donateurs enveloppaient l’argent dans des mouchoirs et le cachaient pour que l’animal les trouve, ce qui lui valut le surnom de Dave the Red Cross Dog, soit Dave le chien de la Croix-Rouge.

PROTÉGER SA RÉPUTATION DES RUMEURS

Oakley travailla d’arrache-pied pour construire sa réputation, et pour la protéger des ragots et des calomnies qui accompagnaient souvent sa célébrité.

En 1890, les journaux du monde entier reprirent une information française selon laquelle elle était morte à Buenos Aires, en Argentine. Oakley envoya des télégrammes rassurants d’Angleterre où elle était en vacances, et bel et bien vivante, et exigea le retrait de l’article par les journaux en question. Selon Macy, le journal avait apparemment mal orthographié le nom de la personne réellement décédée : une chanteuse nommée Annie Oatley.

Puis, en 1903, deux journaux de Chicago rapportèrent qu’Oakley était enfermée dans une prison locale après avoir plaidé coupable pour le vol du pantalon d’un homme dans le but d’obtenir de l’argent pour s’acheter des drogues. L’histoire fut reprise dans tout le pays. Pour rétablir la vérité, Oakley écrivit aux journaux pour leur affirmer qu’elle n’avait pas été à Chicago depuis des mois. La plupart se rétractèrent lorsqu’une enquête révéla qu’une actrice portant le nom de scène Any Oakley était la véritable coupable, mais cela n’était pas suffisant pour la tireuse.

Elle intenta des procès pour diffamation contre cinquante-cinq journaux et passa une grande partie des sept années suivantes à témoigner devant les tribunaux. D’après Macy, elle gagna ou s’arrangea à l’amiable pour cinquante-quatre de ces affaires, et repartit avec plus d’un quart de million de dollars en guise de dédommagement.

SON HÉRITAGE

Oakley ne tarda pas à envisager d’autres orientations professionnelles, comme jouer dans des films ou écrire ses mémoires. Mais sa santé déclina rapidement à la suite d’un accident de voiture en 1922 qui lui laissa une blessure permanente à la jambe. En 1926, on lui diagnostiqua une maladie du sang et elle mourut à l’âge de 66 ans à Greenville, dans l’Ohio. Son mari, qui visitait la Caroline du Nord pour l’hiver, mourut dix-huit jours plus tard.

Malgré, ou peut-être grâce aux récits contradictoires sur sa vie, la réputation d’Annie Oakley perdura au fil des ans. Sa ténacité et sa détermination devinrent une source d’inspiration pour beaucoup, et son personnage apparut dans des séries télévisées, des films et des comédies musicales.

« Visez le haut du panier et vous l’atteindrez », aurait-elle dit. « Non, pas la première fois, pas la deuxième fois, et peut-être pas la troisième. Mais continuez à viser et à tirer, car seule la pratique vous permettra de vous perfectionner. Finalement, vous parviendrez à atteindre le centre de la cible du succès. »