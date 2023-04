La véritable histoire des exorcismes, celle que l'on ne raconte pas dans les films

Pour la plupart d’entre nous, le mot « exorcisme » évoque probablement cette image : celle d’un prêtre catholique, poussé par le pouvoir du Christ, qui chasse des créatures démoniaques et des esprits malins d'une personne ou d'un lieu, le vent soufflant soudainement, faisant vaciller les flammes des bougies qui l’entourent. Des films comme L'Exorciste, sorti en 1973, mettent en avant l'utilisation de l'eau bénite, de la prière et même de la raison pour repousser une force maléfique alors que la bataille épique entre le bien et le mal se déroule sous les yeux des spectateurs. Mais un exorcisme se déroule-t-il vraiment ainsi ?

Les exorcismes existent vraiment et, pour un certain type, les enjeux ne sont peut-être pas si éloignés de ce que la culture populaire nous donne à voir. Le film L'Exorciste du Vatican qui sortira le 10 mai 2023 et qui est basé sur les mémoires du Père Gabriele Amorth, véritable prêtre catholique et exorciste, propose par exemple une version hautement fictive du point de vue d'un initié en matière d'exorcisme. En se concentrant sur les aspects terrifiants de l'exorcisme contemporain, ce type d’œuvre ne permet pas de comprendre clairement comment l'exorcisme, en tant que pratique, a vu le jour.

À QUOI RESSEMBLAIENT LES PREMIERS EXORCISMES ?

Les exorcismes pratiqués par l'Église catholique sont probablement les plus connus. Au cœur de tout exorcisme se trouve le combat permanent contre le mal. La définition de ce dernier est cependant malléable et dépend du système de croyance, de la pratique et du contexte. Par conséquent, il peut prendre la forme d'un démon, d'une impureté spirituelle ou d'une simple tentation. L'exorcisme, en tant qu'arme de lutte contre le mal, l’expulse, purifie ou protège de toute force maléfique.