Le Chevalier, la Mort et le Diable, chef-d'œuvre de la Renaissance

À son retour d’un second voyage en Italie en 1507, Dürer reçut une série de commandes importantes. En 1512, il devint le peintre de la cour de l’empereur Maximilien Ier et, l’année suivante, commença à travailler sur Le Chevalier, la Mort et le Diable ainsi que les deux autres gravures de sa série des Meisterstiche. Selon Jeffrey C. Smith, titulaire de la chaire Kay Fortson d’art européen à l’université du Texas à Austin, Dürer « savourait le défi intellectuel » que représentaient ces gravures, et consacra une année entière de sa vie pourtant occupée à leur exécution. Le défi de Dürer, selon lui, était de jouer le rôle de « pont artistique et intellectuel entre le Nord et l’Italie ».

Dans Le Chevalier, la Mort et le Diable, Dürer combina son héritage allemand avec l’accent que mettait l’Italie sur la forme classique, la perspective et les proportions. L’œuvre représente un chevalier inébranlable à cheval, accompagné de son chien fidèle. Les quatre chevaux en bronze de la basilique Saint-Marc à Venise auraient été une source d’inspiration pour l’artiste.