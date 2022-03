Le jour où Jules César fut enlevé par des pirates

Les pirates de l'Antiquité n'ont laissé aucune trace archéologique. Les preuves historiques de leurs actions, des raisons pour lesquelles ils les faisaient et des tentatives faites pour réprimer leur expansion proviennent entièrement de sources écrites. Celles-ci permettent de se faire une idée de la menace que représentaient les pirates et révèlent que cette pratique était répandue dans toute l'Antiquité.

ENTRE TERRES ET MERS

La piraterie dans le monde antique peut être liée, en partie, à la géographie. Le caractère accidenté de la région méditerranéenne favorisait souvent les moyens de subsistance maritimes plutôt qu'agricoles. Au cours de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, les occupants des établissements côtiers tels que Byblos, Sidon et Tyr au Liban, et Athènes, Égine et Corinthe en Grèce, dépendaient beaucoup des ressources marines, le poisson, les mollusques, les algues et le sel. La plupart des habitants de ces régions possédaient un bateau et avaient à la fois des compétences maritimes et une connaissance inégalée de la navigation locale et des conditions de navigation. Si les temps étaient particulièrement durs, ces compétences pouvaient être facilement utilisées pour la piraterie.

Des modèles et des images de navires trouvés en Grèce, en Égypte et au Levant révèlent qu'en 3000 avant J.-C., un large assortiment d'embarcations naviguait régulièrement en Méditerranée. Au cours des premiers millénaires de la navigation maritime, alors que celle-ci n'en était qu'à ses débuts, les navires étaient incapables de parcourir de longues distances en eau libre et restaient donc près des côtes. La navigation était donc limitée à quelques routes navigables, comme celle qui reliait l'Égypte à l'île de Crète.

Les navires chargés de marchandises se déplaçaient le long de ces voies côtières. Les côtes accidentées de la Méditerranée constituaient un autre avantage pour les pirates. De nombreuses criques permettaient à leurs navires de rester à l'abri des regards jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire demi-tour. Les navires marchands manquaient de vitesse et de maniabilité, les pirates étaient plus rapides et plus agiles.