Le pape François : une vie au service des autres

UN APPEL À LA SOLIDARITÉ

Tout au long de sa carrière, Bergoglio a mis l’accent sur la justice sociale, l’engagement communautaire et la solidarité entre chrétiens et non-chrétiens. Il rejetait tout ce qui pouvait s’apparenter au faste et à l’extravagance, préférant par exemple les transports en commun et des conditions de vie modestes, plutôt que les appartements luxueux de ses prédécesseurs. Son travail infatigable dans les quartiers les plus pauvres de Buenos Aires lui a même valu le surnom d’« évêque des bidonvilles ».

En 2001, Bergoglio est propulsé sur la scène internationale après le Synode des évêques, lorsqu’il est appelé à occuper la fonction de rapporteur général. Dans ce rôle, il était chargé de prononcer le discours d’ouverture et de superviser la rédaction des textes issus du synode, qui servent souvent de guides sur des questions importantes pour l’Église. Bergoglio y a fait preuve d’habileté et de dignité, notamment après les attentats du 11 septembre - à tel point que les rumeurs d'une possible élection au pontificat ont commencé à circuler après le décès du pape Jean-Paul II en 2005. Ce n’est cependant qu’en 2013, huit ans plus tard, à la suite de la démission du pape Benoît XVI, que le 13 mars, le Collège des cardinaux a élu Bergoglio comme 266e pape de l’Église catholique romaine.

Bergoglio accède au trône pontifical à l’âge de 76 ans et choisit le nom de François, en hommage à saint François d’Assise. Il expliquera plus tard que, pendant le dépouillement des votes du conclave, son esprit s’est tourné vers ce saint du XIIIe siècle : « Pour moi, c’est l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime et protège la Création. »