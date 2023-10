Le visage de cette jeune inca congelée il y a 500 ans vient d'être reconstruit

Il y a plus de 500 ans, on escorta une fille de quatorze ans jusqu’au sommet d’une montagne des Andes et on la sacrifia aux dieux incas. Enterrée sur la même montagne avec une multitude d’offrandes, le corps de la jeune femme se momifia avec le temps, préservant ainsi ses cheveux, ses ongles et les robes colorées qu’elle portait ce jour-là. Mais à un moment donné, au fil des siècles, son visage fut exposé aux éléments et ses traits s’estompèrent petit à petit au gré des saisons de soleil et de neige.