Ce mystérieux horloger prussien affirmait être Louis XVII, le fils décédé de Marie-Antoinette

Les partisans de Karl-Wilhelm Naundorff et ses héritiers se firent appeler les « naundorffistes » et le naundorffisme, la croyance selon laquelle l’horloger défunt était véritablement Louis XVII, s’est maintenue durant des générations. Depuis sa mort, des demandes de reconnaissance ont été déposées devant les tribunaux (toutes ont été rejetées), et des actions en justice ont été intentées, notamment à la fin des années 1920, lorsqu’un petit-fils de Naundorff demanda aux tribunaux français de lui accorder la propriété du château de Chambord qui, disait-il, lui revenait de droit. Cela aussi fut refusé.

De grands médias américains, comme le New York Times et Times Magazine, couvrirent même cette saga s’étirant sur plusieurs décennies, et notamment deux exhumations des restes de Karl-Wilhelm Naundorff, une première en 1904, lorsque l’on déplaça la tombe de son lieu d’origine pour permettre l’aménagement d’une place publique, et une seconde fois en 1950 pour les examiner et effectuer des tests, notamment pour y dépister l’éventuelle présence d’arsenic. Durant ces tests, l’humérus droit et une mèche de cheveux furent extraits du cercueil et conservés dans les archives médico-légales néerlandaises.

Près d’un demi-siècle plus tard, les reliques en question allaient de nouveau faire les gros titres de la presse. Le Monde annonça notamment que le prétendu dauphin avait été « trahi par son humérus ». Des généticiens comparèrent l’ADN mitochondrial prélevé sur les restes de Naundorff à des échantillons provenant de cheveux de Marie-Antoinette et de deux de ses sœurs. Leur conclusion ? Aucun lien de parenté avec Marie-Antoinette ni avec sa famille.

Les résultats des tests eurent beau discréditer les affirmations de Naundorff, des questions demeuraient concernant la mort du jeune roi. Sa dépouille ne fut jamais officiellement identifiée. Le médecin qui réalisa l’autopsie retira le cœur du corps, comme le veut la tradition royale, et s’éclipsa avec avant de le placer dans une flasque en cristal remplie d’alcool. Le cœur changea de mains à plusieurs reprises au fil des années avant de terminer dans la crypte royale de Saint-Denis il y a cinquante ans environ.

Le journaliste et historien Philippe Delorme doutait depuis longtemps des déclarations de Karl-Wilhelm Naundorff et était persuadé que Louis-Charles était mort en prison. Pour étayer son intuition, il organisa des analyses génétiques sur le cœur momifié lors desquelles on compara l’ADN de ce dernier à celui de membres de la famille royale, notamment grâce à une mèche de cheveux de Marie-Antoinette. Les résultats du test ont révélé un lien génétique entre le cœur et la reine défunte. En 2004, à l’occasion d’une messe funèbre célébrée en la basilique de Saint-Denis, on déposa le minuscule organe à côté des tombes de Louis XVI et Marie-Antoinette.

« Le verdict de la science confirme donc celui de l’Histoire », écrit Philippe Delorme dans son ouvrage intitulé Louis XVII, la biographie. « Le petit prince, malheureusement, ne survécut pas à la Révolution. »

Un large consensus existe aujourd’hui autour des derniers jours du dauphin. Après plusieurs mois de négligence et d’abus physiques et psychologiques, l’enfant-roi succomba à la tuberculose dans sa cellule. Quels qu’aient été les maux endurés par le pays sous l’Ancien Régime, Louis-Charles est largement perçu comme une figure tragique ; une victime innocente d’un épisode particulièrement turbulent de l’Histoire. Quant à Karl-Wilhelm Naundorff, on le considère soit comme un rêveur dans le déni qui croyait à ses propres mensonges ou bien comme un mégalomane rusé et charismatique qui sut frapper au moment où la France se remettait encore du choc de la Révolution.

Néanmoins, le naundorffisme persiste dans certains cercles – Philippe Delorme qualifie ses adhérents d’ « ultra-minoritaires, même au sein du microcosme royaliste » – et une brève recherche sur Internet renvoie vers plusieurs livres et sites web consacrés à la thèse survivantiste qui, pour certains, défendent ardemment Naundorff et ses descendants. Selon eux, les tests ADN ne seraient pas fiables, car l’os prélevé sur Karl-Wilhelm Naundorff aurait été mal manipulé et possiblement contaminé. Et le cœur, selon eux toujours, n’était pas celui de Louis-Charles, mais de son frère Louis-Joseph, mort peu de temps avant la Révolution. Les historiens rejettent cet argument et rappellent que le cœur de Louis-Joseph fut embaumé selon la tradition royale, contrairement à celui soumis aux analyses.

L’arrière-arrière-petit-fils de Naundorff, Hugues de Bourbon, vit près de Tours et exerce le métier de libraire spécialisé dans les livres et manuscrits rares. À l’occasion d’une conversation à Paris, cet homme de cinquante ans raconte avoir passé sa jeunesse à répondre aux questions des historiens. Poli, affable, vêtu d’une veste de costume grise et d’une cravate rose, il explique qu’il est lui aussi sceptique quant aux tests ADN effectués sur les restes de Karl-Wilhelm Naundorff et reprend d’autres arguments survivantistes selon lesquels le cœur inhumé à Saint-Denis appartenait en fait à Louis-Joseph. Mais ce sont surtout des éléments anecdotiques qui l’ont convaincu que Naundorff était bien Louis XVII.

« Toutes les personnes de la cour qui l’avaient connu enfant, toutes, l’ont reconnu, explique-t-il. Sauf une personne : sa sœur. » Qui avait selon lui un conflit d’intérêt.

D’après lui, le traitement réservé par les autorités françaises à Naundorff et à son dossier de documents est également douteux.

« Imaginez un imposteur à l’époque de Charles X qui dit : “Je suis le roi de France. Ma sœur, la duchesse d’Angoulême, est une menteuse, et Charles X n’est pas le roi légitime.” »

« Normalement, une telle personne serait incarcérée ; on ne l’exilerait pas, poursuit-il. Vous exilez les personnes gênantes. Pourquoi le procès n’a-t-il pas eu lieu alors qu’il avait été formellement programmé ? Pourquoi l’arrêter et faire disparaître son dossier ? »

Depuis la Révolution, les monarques, fait-il observer, « auraient donc été des imposteurs… Donc [reconnaître Naundorff] ne convient pas à l’État français. »

Le descendant de Karl-Wilhelm Naundorff admet avoir lui-même des doutes quant à ses origines, mais dit être ouvert à l’idée de réaliser des analyses génétiques complémentaires, à condition qu’elles soient effectuées par un laboratoire « indépendant et sérieux ».

« Je ne suis pas sûr que la science puisse me prouver à 100 % que j’ai raison ou que j’ai tort, ajoute-t-il. Mais je crois en cette histoire. Je suis convaincu que Naundorff était Louis XVII, l’enfant enfermé dans le Temple. »