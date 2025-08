Les mushroom ladies : ces passionnées qui ont lancé la mode des champignons au 19e siècle

Beaux, repoussants, délicieux ou mortels, voici quelques-uns des multiples termes utilisés pour décrire les champignons. Eux qui font partie des organismes les plus mystérieux et fascinants de notre planète sont devenus plus populaires que jamais en 2020, lorsque la pandémie nous a forcés à retourner à la nature. Et nous sommes tombés amoureux des champignons que nous trouvions pendant nos balades.

Mais aujourd’hui, il est facile de repérer un champignon même si vous ne vous promenez pas dans les bois. Les champignons sont de toute évidence entrés dans nos vies, que ce soit sous la forme de bijoux, de décorations pour la maison, d’innovations en matière de développement durable, de tendance culinaire ou bien-être. Et tout cela grâce à des femmes.

Les « mushroom ladies » (les femmes aux champignons, en français) sont les précurseurs de ce nouvel engouement pour les champignons. Gabrielle Cerberville, la « Mushroom Auntie » (la Tante des champignons), compte plus d’un million d’abonnés sur TikTok et publie des vidéos dynamiques ou « chaotiques » des trouvailles qu’elle fait lors de ses cueillettes de champignons. Alexis Nikole, surnommée la « Black Forager » (la Cueilleuse noire) rencontre aussi beaucoup de succès sur TikTok et Instagram, où elle compte respectivement 4,5 millions et 1,8 million d’abonnés. Giuliana Furci, la première mycologue chilienne à étudier les champignons non lichénisés, est la directrice fondatrice de la Fungi Foundation et exploratrice National Geographic. Elle compte 125 000 abonnés sur Instagram.

Toutes ces femmes ne sont pas les premières « mushroom ladies » ; elles en sont la dernière génération.

LES PREMIÈRES « MUSHROOM LADIES »

Au 19e siècle, des femmes comme Mary Elizabeth Banning, Beatrix Potter, Anna Maria Hussey et Marie-Anne Libert étaient passionnées par les champignons. En dépit de leurs obligations domestiques et familiales, ainsi que des obstacles mis en place par les institutions scientifiques, ces femmes ont décrit et découvert seules des espèces de champignons.