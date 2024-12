Les sifflets de la mort aztèques avaient le pouvoir de perturber le cerveau humain

Ce dernier point interpelle les scientifiques. « Le son du sifflet provoque des associations mentales, explique le chercheur. De nombreuses personnes nous ont confié que le son déclenche l'imagination parce qu'il a des connotations « mystiques » dans un registre plus symbolique et interprétatif. Il se pourrait que cet effet ait été intentionnellement recherché afin de créer un lien mental entre le son et une entité, ou une divinité. »

Formidables bâtisseurs, les Aztèques élevaient d’innombrables temples et pyramides à la gloire des dieux partout à travers l’empire. C’est autour de ces sites sacrés que s’articulait la vie de la société. À la fois point de jonction entre les hommes et les dieux, tombeaux des rois, et symboles de pouvoir, de nombreux sacrifices y étaient pratiqués. Pour les scientifiques, les aztèques devaient probablement davantage utiliser les sifflets aux cours de ces cérémonies sacrificielles, qu’au cours de batailles, plongeant ainsi l’assistance et les sacrifiés dans une sorte de transe générée par la peur.

Selon Sascha Frühholz, de nombreuses cultures anciennes utilisaient la musique à des fins rituelles et religieuses. « L'exploration du son de ces outils sonores raconte des histoires détaillées sur la mythologie de ces cultures. Dans de tels contextes rituels et religieux, la musique et le son ont toujours été accusés d'influencer et de contrôler le public et les membres d'une société, de la même manière que la musique est utilisée dans des contextes modernes pour des raisons politiques. »