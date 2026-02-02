Saint-Denis : la basilique qui a inspiré Notre-Dame retrouve son aura

La basilique de Saint-Denis, juste au nord de Paris, attire peu de visiteurs au regard de son importance historique considérable. Non seulement elle est le lieu de repos éternel de dizaines de rois et reines de France – on l’appelle la nécropole royale de France, mais Saint-Denis est aussi le berceau de l’architecture gothique. Les arcs brisés, les voûtes sur croisée d’ogives, la lumière qui pénètre par les grands vitraux, toutes ces innovations sont réunies ici pour la première fois au XIIe siècle et rapidement imitées dans les églises de France et d’Europe, notamment à Notre-Dame, située à 9 kilomètres au sud. On peut encore admirer ces prouesses aujourd’hui à Saint-Denis. Pourtant, il manque le plus emblématique élément gothique de la basilique : la tour nord, coiffée d’une flèche de pierre qui culminait jadis à près de 91 mètres. « C’est un monument scalpé », déclare l’éminent historien Jean-Michel Leniaud, auteur de plusieurs ouvrages sur Saint-Denis.