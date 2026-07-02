Molly Pitcher, l'incarnation des femmes de la révolution américaine

Au plus fort de la révolution américaine, les femmes suivirent leurs maris sur le champ de bataille, apportant aux troupes américaines l'eau et les soins médicaux qui leur étaient indispensables et combattant aux côtés des soldats lors de batailles cruciales. Dans le folklore américain, une femme surnommée « Molly Pitcher » incarnait la détermination et le courage de ces femmes qui, généreusement, apportaient du réconfort aux soldats sur le champ de bataille.

Les historiens pensent désormais que « Molly Pitcher » est un mythe, une figure folklorique composite qui incarnait les expériences vécues pendant la guerre par plusieurs femmes ayant réellement existé. Les femmes volontaires jouèrent un rôle important sur les champs de bataille de la guerre d'indépendance des États-Unis, même si elles ne furent pas autorisées à servir dans l'armée et que leurs efforts sont largement restés méconnus.

Voici ce qu'il faut savoir sur la légende de Molly Pitcher et sur les femmes qu'elle représente.

LES ORIGINES DE « MOLLY PITCHER »

Les historiens s'accordent largement à dire qu'il n'existait pas de femme du nom de Molly Pitcher et qu'aucun récit contemporain connu évoquant une femme ayant participé aux combats de la guerre d'indépendance ne mentionne ce nom. Mais, comme le souligne l'historienne Emily Lewis Butterfield, des anecdotes concernant un tel personnage ont commencé à circuler pendant les années 1830 alors que les Américains se racontaient et se transmettaient des histoires au sujet de la fondation de leur nation.

Les récits qui circulèrent au sujet de Molly Pitcher prenaient deux formes principales. Dans l'une, les soldats sur le champ de bataille criaient « Molly ! Pitcher ! » pour demander de l'eau afin d'étancher leur soif et de laver leur artillerie. Molly était un surnom courant pour le prénom encore plus courant de Mary. Dans une autre version, une femme nommée Mary faisait preuve d'une grande bravoure au combat, notamment lors de la bataille de Monmouth en 1778.

Absent des documents d’époque et apparu tardivement dans les récits, le nom de Molly Pitcher ne permet pas aux historiens d’identifier un événement ou une personne à l’origine de cette légende. Si l'on ignore si Molly Pitcher représente une femme en particulier ou constitue un cri de guerre, il est presque certain que ces récits s'inspirent d'incidents réels. Aujourd'hui connues sous le nom de « suiveuses de guerre », ces femmes jouèrent un rôle essentiel dans le succès de la guerre.

Les suiveuses de guerre s'occupaient des hommes issus de toutes les classes sociales, jouant le rôle de blanchisseuses, de cuisinières, de porteuses d'eau, de couturières, d'infirmières et de maillons essentiels de l'approvisionnement. Elles étaient si omniprésentes qu'elles étaient souvent rémunérées par les chefs de régiments et sanctionnées en cas de mauvais comportement au camp. Dans son ouvrage intitulé Belonging to the Army: Camp Followers and Community during the American Revolution, l'historienne Holly A. Mayer estime qu'il y avait entre 3 500 et 7 000 suiveuses de guerre de ce type pendant la révolution américaine, soit environ une pour trente ou trente-cinq soldats. Bien qu'elles fussent parfois accusées de mœurs légères et de prostitution - et rarement rémunérées pour leurs services, les suiveuses de guerre jouèrent néanmoins un rôle important pendant la révolution américaine.

La figure de Molly Pitcher est devenue de plus en plus connue à mesure que les Américains racontaient, répétaient et embellissaient les récits de batailles au lendemain de la révolution. Emily Lewis Butterfield a retrouvé les premiers récits connus sur Molly Pitcher dans les journaux et les encyclopédies datant des années 1830. Dans un exemple largement diffusé datant de 1830, une femme connue sous le nom de « Captain Molly » prononça un discours dans lequel elle parlait de venger la mort de son mari avant de prendre sa place au canon. Après la bataille, elle aurait été remerciée par George Washington lui-même.