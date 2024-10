Archéologie : que fait cet ancien village perse au beau milieu de Madagascar ?

« Pour le moment, nous considérons que ces niches appartiennent à une ancienne nécropole où les dépouilles étaient exposées et où les os séchés étaient conservés », révèle Guido Schreurs, géologue de l’Université de Berne et auteur principal de l’étude publiée dans la revue Azania: Archeological Research in Africa.

Des images satellite montrent que ce site archéologique reculé, également appelé Tenika, est bien plus grand qu’on ne le pensait, et de récentes expéditions y ont mis au jour des niches sculptées, des lieux de rituels et des terrasses de pierre cachés dans le paysage environnant.

Il a depuis cheminé jusqu’à Teniky à quatre reprises. L’expédition de cette année a vu la participation de seize autres chercheurs en plus de Guido Schreurs : des chercheurs de Suisse et d’Antananarivo, capitale de Madagascar, qui pour certains sont co-auteurs de l’étude. Ils étaient également accompagnés de six guides locaux et de cent cinquante porteurs qui ont transporté leur nourriture et leur équipement lors des huit heures de marche en montagne et dans des canyons qui séparent le site du village le plus proche.