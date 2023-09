Ces crânes découverts sur l'île de Kyushu, au Japon, ont été volontairement déformés

Depuis plus de soixante ans, le site funéraire d’Hirota intrigue les anthropologues : plusieurs crânes retrouvés dans cette zone située au large de l’île de Kyushu, sur l’île de Tanegashima, au sud du Japon , ont la particularité d'avoir été intentionnellement déformés. Les chercheurs ont longtemps été partagés quant à l’origine de cette déformation et ce qu’elle pouvait bien dire de l’identité du peuple Hirota, encore aujourd’hui largement méconnu.

Les travaux d’anthropologues de l’Université Kyushu, au Japon, et de l’Université du Montana, proposent une explication pour le moins intrigante dans une étude publiée le 16 août 2023 dans la revue scientifique PLOS ONE. En se basant sur des études antérieures, et en comparant les crânes mis au jour sur différents sites de sépultures d’époques similaires ou voisines, les scientifiques en sont arrivés à l'hypothèse que ce peuple avait recours à des pratiques de déformation crânienne volontaire. Cette pratique est très répandue dans l’histoire de nombreuses civilisations, dont le cas le plus connu a été décrit chez les Mayas, mais est plus surprenante au Japon.