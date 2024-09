Le Roi des Singes : la légende chinoise de Sun Wukong

Sun Wukong, un singe doté de caractéristiques et d’aptitudes humaines, est l’un des personnages les plus appréciés de la littérature chinoise et ayant le mieux traversé le temps. Armé d’un bâton et de pouvoirs extraordinaires, Sun Wukong, alias le Roi des Singes, apparaît dans un classique du 16e siècle intitulé La Pérégrination vers l’Ouest.