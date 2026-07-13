Les sirènes originelles n’étaient pas les séductrices qu’on imagine

Certaines sources, comme la tragédie Hélène d’Euripide, écrite au 5e siècle avant notre ère, et les Métamorphoses d’Ovide, poème du 8e siècle, associent les sirènes à Perséphone, déesse du printemps enlevée par Hadès, le dieu des Enfers, pour qu’elle devienne sa reine. Selon certains récits, on leur donna des ailes pour qu’elles partent à la recherche de Perséphone. Selon Marie-Claire Beaulieu, certaines sources, dont les Argonautiques, dépeignent les sirènes comme les filles de l’une des Muses. « Sauf que d’une certaine manière, elles sont les Muses de la mort, et non pas les Muses de la vie, car elles attirent les humains vers la mort avec ces chants », poursuit Marie-Claire Beaulieu.

COMMENT L’ICONOGRAPHIE DES SIRÈNES A ÉVOLUÉ

Les sirènes conservent leur corps d’oiseau jusqu’à l’époque de l’Empire romain et bien après ; Pline l’Ancien les inclut dans la section des « Oiseaux fabuleux » de son Histoire naturelle, écrite vers l’an 77 ap. J.-C., et affirme qu’elles bercent les hommes jusqu’à leur sommeil avec leurs chants avant de les anéantir. Il doute toutefois de leur existence.

Mais au cours du Moyen Âge, les sirènes se transformèrent. De plus en plus, elles commencèrent à arborer des queues de poisson et non plus des corps d’oiseau. Les deux types coexistèrent du 12e siècle jusqu’au 14e siècle au moins, explique Marie-Claire Beaulieu, mais c’est finalement la figure de la femme-poisson qui prima.

Ce glissement est probablement dû en partie à l’existence d’une tradition forte vis-à-vis de dieux marins sans lien direct avec les sirènes, comme Triton, ainsi qu’à l’association de celles-ci à l’eau. Mais il doit beaucoup aussi à l’influence des traditions folkloriques celtiques.

« Ce mélange est un syncrétisme de cultures particulièrement intéressant », indique Marie-Claire Beaulieu, qui renvoie à une tradition du 14e siècle concernant saint Brendan le Navigateur, pionnier du christianisme irlandais dont les voyages font écho à ceux d’Ulysse. Naturellement, il rencontre une sirène lors de son odyssée, sauf que celle-ci est tout à fait reconnaissable par les publics contemporains car elle a les traits d’une femme-poisson.

COMMENT LE CHRISTIANISME A RÉINTERPRÉTÉ LA MYTHOLOGIE GRECQUE

À mesure que l’apparence des sirènes évoluait, leur signification symbolique changeait aussi.

Si les sirènes de la Grèce antique étaient considérées comme belles, elles tentèrent Ulysse avec des chants de gloire, et non uniquement par la séduction. Les Grecs de l’Antiquité étaient davantage préoccupés par les dynamiques de pouvoir. Ainsi, le fait qu’un homme ait des rapports sexuels avec une subordonnée n’était pas un problème. « Vous vous attirez des ennuis quand une déesse a un rapport sexuel avec un mortel, par exemple, explique Marie-Claire Beaulieu. C’est en partie ce qui aurait donné aux sirènes leur caractère menaçant. »

Mais le christianisme médiéval percevait le sexe et les sirènes différemment. Elles devinrent un symbole de la tentation elle-même, une façon de traiter de l’attrait des plaisirs terrestres et de celui, trompeur et corrupteur, du péché. D’où l’apparition d’une sirène dans la Divine Comédie de Dante, composée au 14e siècle. La même créature qui avait tenté Ulysse apparaît à Dante en songe et dit d’elle qu’elle est « la douce Sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers ». À la fin, son guide et compagnon de route à travers l’Enfer, le poète épique Virgile, l’attrape, lui arrache ses vêtements et révèle la « puanteur » de son ventre, montrant par là que la sirène est sexuellement attirante mais repoussante.

Ces tentatrices médiévales sont indéniablement le modèle des sirènes contemporaines avec leurs chants dangereusement attirants. Le lien entre sirènes antiques, femmes-poissons et tentation se renforça encore au 19e siècle, période à laquelle les peintres ne cessèrent de revenir aux sirènes à la peau nacrée, aux seins nus et à la chevelure luxuriante. Il n’existe pas de meilleur exemple qu’un tableau de John William Waterhouse peint au tournant du siècle et intitulé La Sirène dans lequel une jeune femme contemple un jeune marin naufragé et accablé qui semble à la fois terrifié et fasciné.

LES SIRÈNES DE LA CULTURE POPULAIRE CONTEMPORAINE

Quelques millénaires plus tard, le chant des sirènes continue de résonner. Celles-ci ont inspiré une esthétique : le « sirencore », un style balnéaire et romantique avec une légère touche de danger.

Les créatifs contemporains, pendant ce temps, continuent de se tourner vers les sirènes dans lesquelles ils voient une source d’inspiration et un riche symbole pour explorer les thématiques du pouvoir, du genre et de la connaissance. La nouvelle série Sirens, diffusée sur Netflix, adaptation d’Elemeno Pea, pièce de Molly Smith Metzel publiée en 2011, qui met en vedette Julianne Moore, aborde explicitement cette figure mythologique. La réalisatrice Nicole Kassell a affirmé au Hollywood Reporter : « J’adore l’idée d’analyser l’idée de ce qu’est une sirène, et de savoir qui dit ce qu’est une sirène : le marin. C’est très amusant d’avoir l’occasion de revenir dessus et de l’envisager d’un point de vue féminin. » Des sirènes noires affrontent les difficultés posées par le sexisme et le racisme contemporains dans A Song Below Water, roman de Bethany C. Morrow paru en 2020, tandis qu’un immigré portoricain tombe amoureux d’un merman, c’est-à-dire d’un homme-sirène, au début du 20e siècle à Coney Island dans When the Tides Held the Moon de Venessa Vida Kelley, roman paru en 2025.

Pour bon nombre d’auteurs, les sirènes sont une occasion de renverser de vieilles légendes et de vieux stéréotypes à l’aide de personnages longtemps décriés et méprisés pour leur pouvoir controversé. Les Sirènes, roman d’Emilia Hart, est l’une de ces réécritures contemporaines. Celle-ci alterne entre l’époque actuelle et la déportation de prisonnières irlandaises vers l’Australie au 19e siècle.

« Je pensais que cette créature mythologique était la façon parfaite de rendre du pouvoir à mes personnages féminins dans ce récit historique, explique-t-elle. Je souhaitais faire ce commentaire général sur notre manière de considérer les femmes et d’entretenir cette idée des femmes comme tentatrices, de les diaboliser et de les sexualiser excessivement, comme une façon d’essayer d’expliquer ou peut-être de diminuer leur pouvoir ».

Sous la plume d’autrices contemporaines, la mer peut devenir le lieu de la transformation, de la liberté et du potentiel. Et les sirènes peuvent retrouver une position de pouvoir et de sagesse et, bien entendu, conserver une part de danger également.