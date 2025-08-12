Comment le bronzage est-il devenu à la mode ?

« Tu as bronzé ! » vous lance un proche en vous revoyant à votre retour de vacances. Vous accueillez la remarque avec le sourire : votre peau a fait le plein de soleil, preuve que vos congés ont été une réussite. Et pourtant, saviez-vous qu’arborer un teint hâlé était une tendance récente, longtemps éloignée des canons de beauté ?

Pendant des millénaires, en Occident, la peau claire incarnait l’idéal de beauté, en particulier chez les femmes. Déjà dans la Grèce antique, les femmes s’enduisaient le visage de blanc de céruse, un pigment à base de carbonate de plomb, en dépit de ses effets nocifs sur la santé.

Symbole de raffinement, la pâleur traduisait l’appartenance aux classes aisées, notamment à l’aristocratie, épargnée des travaux manuels et l’exposition au soleil. Avoir la peau blanche correspondait également aux idéaux de féminité de l’époque, associés à la pureté, à la délicatesse et à l’innocence. Plus tard, la religion chrétienne conforta cet imaginaire en associant symboliquement la blancheur à la virginité, et les teintes sombres à l’enfer.

Dans les années 1920, la tendance s’inverse : le teint pâle cède peu à peu sa place à une peau cuivrée. Le bronzage s’impose alors comme la nouvelle mode. Si ce changement est souvent associé à l’influence de Coco Chanel et à l’instauration des congés payés en 1936, les spécialistes y voient avant tout une transformation d’ordre médical, social et politique.

LA TENDANCE S’INVERSE DANS LES ANNÉES 1920

Selon Bernard Andrieu, philosophe et professeur à l’Université Paris Cité, auteur de Bronzage, Une petite histoire du soleil et de la peau, « le bronzage est avant tout une expérience cosmique ». En effet, il explique que « le soleil est la seule étoile avec laquelle nous pouvons communiquer par l’effet de ses radiations. Les rayons UV, la luminosité et la chaleur sont trois expériences sensorielles que nous recherchons même en hiver ».

Le brunissement de la peau est un phénomène naturel déclenché par l’exposition de l’épiderme aux rayons du soleil, qui stimule la production de mélanine, pigment responsable de la coloration cutanée. Le philosophe souligne que cette mutation éphémère de la peau « est recherchée comme un bien culturel ». Gratuit, « le bronzage manifeste immédiatement un changement d’apparence saisonnier », qui suit un cycle régulier.

Le fait de s’exposer volontairement au soleil est un phénomène relativement récent, apparu il y a moins d’un siècle. Le spécialiste revient sur le tournant culturel qui, à partir des années 1920, a conduit à faire du bronzage une véritable mode. Dans le sillage du courant hygiéniste du 19e siècle, le début du 20e siècle voit émerger une nouvelle relation au corps en extérieur. D’une part, « face à la pollution des villes, la recherche du plein air en bord de rivière, de mer ou de montagne […] est devenue un moyen de découvrir son corps à travers des loisirs de plus en plus dénudés », souligne Bernard Andrieu. Alors que les citadins les plus aisés fuyaient déjà la ville pour profiter du soleil des stations balnéaires, les classes populaires durent attendre 1936 et l’instauration des congés payés avant d’accéder, à leur tour, aux joies des vacances ensoleillées en bord de mer, en montagne ou à la campagne.

D’autre part, l’évolution de la mode vestimentaire féminine, impulsée entre autres par Coco Chanel, a progressivement libéré le corps en exposant des zones autrefois couvertes. La peau, désormais visible, s’est peu à peu exposée aux rayons du soleil.