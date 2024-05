Petite histoire de la Légion d’honneur

Connue de tous, mais parfois mal comprise, la Légion d’honneur attise les fantasmes et n’est pas dépourvue de critiques. La notion d’honneur elle-même est complexe et peut sembler subjective. Alors, d’où vient-elle et que représente-t-elle réellement ?

Sous l’Ancien Régime, les premières distinctions de mérite récompensaient uniquement les militaires. Les deux décorations principales de ce type étaient l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, créé par Louis XIV, et l’Institution du Mérite militaire, crée par Louis XV. Sous la Révolution française, elles furent toutes supprimées. Napoléon Bonaparte, lorsqu’il devint premier consul en 1799, à la suite du coup d’État du 18 brumaire an VIII, s’en inspira pour la création d’une distinction moderne et novatrice.

« Napoléon, à partir du moment où il devient Premier Consul, son regard n'est plus celui d'un militaire, mais celui d'un chef d'État, qui doit mettre fin à la révolution et qui entend réunifier la société », résume Tom Dutheil, conservateur par intérim au Musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie.

Cette volonté prit corps lors du célèbre discours des « Masses de granit », prononcé par Napoléon le 8 mai 1802 : « On a tout détruit, il s’agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu’est-ce ? Des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j’y serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l’avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise ? Vous vous tromperiez fort. Nous sommes maîtres de la faire, mais nous ne l’avons pas, et nous ne l’aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. »

Le projet de loi pour la création de la Légion d’honneur fut discuté devant le Conseil d’État en mai 1802, et adopté par quatorze voix contre dix. À travers cette volonté de création de la Légion d’honneur, Napoléon souhaitait, d’après Tom Dutheil « créer une nouvelle élite. Mais une élite de mérite et d’exemplarité, différente de la noblesse. » Selon le conservateur, l’objectif de l’homme d’État était « d’aller chercher dans toutes les catégories de la nation, du grand peintre, du grand scientifique, du grand artisan, du grand soldat, les citoyens qui doivent servir d'exemples pour la nation et qui doivent le rester. »

L’INSTITUTIONNALISATION DE LA LÉGION

Avant la Légion d’honneur, Napoléon avait déjà mis en place, en 1799, un système de récompense militaire avec les armes d'honneur, attribuées aux militaires pour de hauts faits d'armes. Par amputation de décrets, les soldats ayant reçu ces armes d’honneurs furent donc les premiers à être distingués de la Légion d’honneur, par ordre alphabétique. Le tout premier à avoir reçu officiellement la médaille fut en conséquence le Caporal Jean Abady. « Non pas que le Caporal Jean Abady se soit particulièrement distingué par rapport aux autres. […] C'est simplement qu’il arrive en premier dans l’ordre alphabétique » précise Tom Dutheil.

La première année, il n’y eut pas de cérémonie ou d’insignes. « Napoléon est très prudent quand il crée la Légion d’honneur, parce qu’il reçoit beaucoup de critiques de la part d’un certain nombre de membres de l'Assemblée, qui craignent un retour aux ordres d'Ancien Régime. » Mais dès 1803, il organisa de grands décrets de nomination et fit faire les premiers projets d’insignes. Fut adoptée l’étoile à cinq branches, croix laïcisée, ornée de feuilles de laurier et de feuilles de chêne. « Ce sont les couronnes de laurier que recevaient les généraux romains sous l’Antiquité, symbole de mérite militaire et de feuilles de chêne, symbole de mérite civil ».