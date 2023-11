L'histoire de Maria Tallchief, la première danseuse étoile amérindienne

Sa carrière fit un bond en 1942, après le lycée, lorsqu’elle rejoignit le Ballet Russe de Monte Carlo pour une tournée au Canada et aux États-Unis. Au cours de cette tournée, la compagnie présenta de nouveaux ballets, promut des compositeurs et des chorégraphes d’avant-garde et insuffla une nouvelle vie au ballet, en faisant découvrir cet art à tout le continent.

À l’époque, le ballet était largement considéré comme une tradition élitiste, essentiellement européenne, dominée par les danseurs russes. Aucune Américaine n’avait jamais été reconnue comme « prima ballerina assoluta », la plus haute distinction dans la profession. Le Ballet Russe contribua à démocratiser cet art aux États-Unis.

Pour autant, les danseuses américaines de la compagnie furent poussées à modifier leur nom afin qu’il sonne « plus russe ». Tallchief fut notamment encouragée à se renommer Tallchieva, ce qu’elle refusa. Bien qu’elle finît par se faire appeler par son deuxième prénom, elle n’abandonna pas ses racines. « Tallchief était mon héritage et j’en étais fière », écrivit-elle plus tard.

« Elle avait une loyauté et une détermination sans failles », déclare la poétesse et éditrice Elise Paschen, fille de Tallchief.

MARIAGE ET SUCCÈS

Cette détermination attira l’attention de l’un des plus célèbres chorégraphes au monde, George Balanchine, que Maria Tallchief finit par épouser en 1946.

« J’étais sa femme, mais aussi sa ballerine », écrivit-elle par la suite. « C’était mon mari, mais aussi mon chorégraphe. C’était un poète et j’étais sa muse ». Elle le suivit à Paris et devint la première Américaine à danser avec le Ballet de l’Opéra de Paris. Peu importe où elle se produisait, elle faisait tourner les têtes, et Balanchine lui confia des rôles de plus en plus spectaculaires.

En 1949, Tallchief interpréta le plus saisissant d'entre eux : le rôle-titre dans la reprise de L’Oiseau de feu par Balanchine pour le tout nouveau New York City Ballet. Entre une composition signée Igor Stravinsky et un décor conçu par Marc Chagall, le ballet était dynamique et passionné. C’était le tremplin idéal pour Tallchief.