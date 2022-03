Quels enseignements avons-nous tiré de la fin de la grippe espagnole ?

La loi ne tarda cependant pas à perdre de sa vigueur. En 1920, le montant tomba à 250 000 dollars (soit environ 230 000 euros actuels) : les politiciens refusèrent de donner davantage de financements au Service de santé publique des États-Unis, qu’ils considéraient avoir échoué. Finalement, aucun financement ne fut validé, ce qui selon Nichols « s’inscrit dans la conclusion plus large selon laquelle les États-Unis n’ont pas fait de changements significatifs en termes de santé publique suite à la pandémie. »

De même, la communauté scientifique n’a pas su maintenir ses efforts dans l’étude du virus qui a engendré la pandémie grippale. En 1922, un éditorial publié dans le Journal of the American Medical Association soutenait qu’il était nécessaire de continuer ces recherches. Bien que certains scientifiques restèrent dévoués à cette cause, en 1925, un autre éditorial de la même revue constata que « l’intérêt général intense concernant la grippe avait… disparu plutôt rapidement. »

Selon Nichols, s’il était allé au bout de son étude de la maladie, le pays aurait pu tirer des enseignements sur l’importance de fournir des filets de protection sociale et sur la manière de gérer les inégalités dans les soins de santé. Les communautés marginalisées étaient plus susceptibles de succomber à la grippe de 1918, tout comme elles le sont aujourd’hui avec le COVID-19. Pourtant, des écarts demeurent dans l’infrastructure américaine des soins de santé qui les rendent plus vulnérables aux maladies.

Thomas Ewing soutient cette idée. Il affirme que, en 1918, très peu d’attention était donnée à ces vulnérabilités, tandis qu’en 2020, le nombre de recherches est massif, surtout maintenant que les effets prolongés du COVID-19 commencent à se faire sentir.

RETROUVERONS-NOUS UNE VIE NORMALE ?

La bonne nouvelle, selon Nancy Bristow, c’est que le pays semble avoir tiré une leçon de la pandémie grippale de 1918 : la conservation d’archives.

Il n’existe que très peu de registres historiques de 1918. Il n’y eut aucune réelle tentative de commémorer les victimes de la pandémie, car les survivants souhaitaient mettre ce traumatisme derrière eux. Bristow affirme que, pour écrire son livre publié en 2017, elle a dû parcourir des témoignages de journaux intimes ainsi que des unes de journaux.

Il semblerait que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. Dès le début de la pandémie de COVID-19, des bibliothèques, sociétés historiques et organisations locales ont commencé à recueillir toutes les données possible. Des témoignages individuels ont été collectés, mais des efforts ont aussi été réalisés pour découvrir la manière dont des communautés entières ont été affectées, et ce par le biais d’interviews avec des employés d’épicerie, des testeurs volontaires au COVID-19, des enfants et leurs parents qui doivent gérer l’enseignement à distance, et bien plus encore. Des monuments commémoratifs temporaires ont également été érigés afin de rendre hommage aux victimes du COVID-19.

Cette attention particulière apportée à la collecte de données pourrait s’avérer utile dans l’élaboration de futures politiques qui pourraient aider le pays durant la prochaine pandémie, qui semble inévitable. Elles peuvent également être mises de côté et prendre la poussière si les Américains choisissent à nouveau de faire disparaître ce traumatisme de leurs mémoires.

Selon les prédictions d’Ewing, la forte volonté de mettre la pandémie derrière eux pourraient se traduire par un manque de commémoration ou de changement, mais Bristow est plus optimiste. « Personne ne s’en est sorti parfaitement indemne. Mais cette expérience nous rendra-t-elle plus compatissants les uns avec les autres, plus bienveillants ? Ce que j’espère, c’est que ce traumatisme que tout le monde a connu à un certain niveau entraînera des changements plus importants que ce que nous avons pu observer en 1918. »