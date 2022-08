Qui étaient les six reines d'Henri VIII ?

Alors qu’il était encore marié à Catherine, Henri commença à courtiser une beauté de la cour, Anne Boleyn, qu’il était déterminé à épouser. Dame d’honneur de Catherine, Anne était raffinée, charmante et sûre d’elle. Elle aurait été l’épouse que le roi aima le plus. Pendant que conseillers travaillaient sur « la grande affaire du roi » qu’était le divorce, le couple dut attendre sept ans avant de se marier, bien que leur relation fut ouvertement affichée à la cour. Il lui écrivit des lettres d’amour, que nous avons encore aujourd’hui. « J’espère vous revoir bientôt, ce qui sera pour moi un plus grand réconfort que tous les bijoux précieux du monde », écrivit-il.

Anne était enceinte de six mois lorsqu’ils se marièrent enfin en juin 1533, et trois mois plus tard, elle donna naissance à Elisabeth Ire. Plus tard, elle eut deux enfants mort-nés et subit une fausse couche en 1536 ; le fœtus semblait être un garçon. Henri n’avait toujours pas d’héritier.

Au fil du temps, Henri se lassa d’Anne, et son regard se porta sur une nouvelle femme : Jeanne Seymour. Pour mettre fin au mariage, Henri dut trouver une issue. Il la trouva en accusant Anne de haute trahison. Pour les crimes d’adultère, d’inceste et de complot visant à assassiner le roi, Anne fut arrêtée et emprisonnée dans la Tour de Londres. Elle passa en jugement, nia toutes les accusations, mais fut reconnue coupable. Anne fut décapitée le 17 mai 1536 à la Tour, puis enterrée dans une tombe non marquée sous l’église paroissiale de Londres.

(À lire : Anne Boleyn et Henri VIII : les liaisons dangereuses.)

MORTE : JEANNE SEYMOUR