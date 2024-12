République dominicaine : comment les sœurs Mirabal ont mis fin à la dictature

Surnommées « las Mariposas », les sœurs collectèrent des armes et des fournitures, distribuèrent des brochures anti-Trujillo et organisèrent les cellules de résistance dans tout le pays. Elles furent emprisonnées, torturées et harcelées après la révélation de leurs activités.

Mais, tout comme leurs maris, elles ne cessèrent jamais de résister. « Elles avaient une lucidité politique et militaire extraordinaire et étaient prêtes à sacrifier leur vie », a écrit Minou, la fille de Minerva, dans une édition des lettres de ses parents.

L’ASSASSINAT DES SŒURS MIRABAL ET LA CHUTE DE TRUJILLO

L’ironie du sort veut que le traitement que le régime a réservé aux sœurs Mirabal et aux autres femmes de la résistance ait contribué à donner plus d’ampleur au mouvement, souligne l’historienne Elizabeth Manley, en attirant « l’attention nationale et internationale sur l’effondrement politique du dictateur ».

Alors qu’un nombre croissant de Dominicains, et même l’Église catholique qui l’avait publiquement condamné en 1960 après avoir soutenu le régime pendant des années, s’opposaient au dictateur, Trujillo en voulait particulièrement aux sœurs, qu’il considérait comme ses principales ennemies.

Il parvint finalement à les éliminer le 25 novembre 1960. Ce jour-là, Minerva, María Teresa et Patria étaient en route pour la prison où deux de leurs maris étaient incarcérés lorsque leur voiture avec chauffeur fut interceptée par des partisans de Trujillo. Ces derniers étranglèrent et battirent à mort les trois femmes et leur chauffeur, avant de faire croire qu’ils étaient décédés dans un accident de voiture.

Les Dominicains restés au pays et ceux à l’étranger ne furent cependant pas dupes et savaient qu’ils avaient été assassinés. Les sœurs Mirabal sont alors immédiatement devenues des héroïnes nationales.

Cet évènement marqua le début de la chute deTrujillo. Six mois plus tard, il connut un sort comparable : alors qu’il se rendait chez sa maîtresse, il fut intercepté par un groupe de sept dissidents qui l’assassinèrent. Les meurtriers des sœurs furent également arrêtés, condamnés et emprisonnés, mais ils parvinrent à s’échapper et ne purgèrent jamais leur peine.

L’HÉRITAGE DES SŒURS MIRABAL

Les sœurs Mirabal sont devenues des icônes nationales. Certains de leurs enfants ont servi dans le gouvernement dominicain et les papillons sont devenus un symbole national de courage et de résistance. Les visages de Minerva, María Teresa et Patria figurent sur la monnaie dominicaine et leur vie a servi d’inspiration à Julia Alvarez dans son célèbre roman Au temps des papillons, paru en 1994.

Aujourd’hui, nous honorons les sœurs Mirabal pour le courage dont elles ont fait preuve sous un régime totalitaire et en tant que victimes des horribles violences sexistes auxquelles les femmes sont encore confrontées partout dans le monde. En 1981, un groupe de féministes d’Amérique latine et des Caraïbes a commencé à célébrer le jour de la mort des sœurs comme une journée commémorant toutes les victimes de féminicide. En 1999, les Nations Unies leur ont emboîté le pas. Le 25 novembre est désormais la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une journée de sensibilisation et de commémoration des personnes victimes de violences sexistes ou ayant succombé à celles-ci.