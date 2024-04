Caligula était-il fou ou simplement incompris ?

Assassinats ? Oui. Inceste ? Peut-être. Exercice brutal du pouvoir politique ? Sans aucun doute. Dans le palmarès des empereurs tristement célèbres, peu se hissent au rang de Caligula, troisième empereur de l’Empire romain, dont le règne fut si terrible qu’il lui permit d’intégrer un petit cénacle : celui des dirigeants les plus haïs et dont le temps efface mal le souvenir.

« C’était un empereur affreux », affirme Anthony A. Barrett, professeur émérite de l’Université de Colombie-Britannique et auteur de Caligula : The Abuse of Power ainsi que d’autres recherches sur cet empereur à la réputation abominable. « Mais il n’était pas si mauvais si l’on entend par là qu’il aurait eu un comportement extravagant et ridicule. »

Voici d’où vient la triste renommée du jeune empereur romain et pourquoi nous aurions peut-être intérêt à envisager son règne bref et brutal sous un nouveau jour.

QUI ÉTAIT CALIGULA ?

Né Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, Caligula était le fils de l’un des dirigeants les plus vénérés de Rome, le général Germanicus. Mais Caligula, ou « petit caliga », ainsi qu’on le surnommait enfant, n’hérita pas des qualités de meneur de son père. Après la mort prématurée de celui-ci, Caligula passa le plus clair de son enfance en exil et ne revint à Rome qu’en tant que protégé embarrassant de Tibère, l’empereur paranoïaque qui l’avait chassé, lui et sa famille. À la mort de ce dernier en l’an 37, Caligula devint empereur de Rome à l’âge de 24 ans.

Ce qui se produisit ensuite appartient à la légende : un règne caractérisé par la cruauté, l’excès, le caprice et les luttes politiques. Mais selon Anthony A. Barrett, de prime abord, le jeune empereur semblait destiné à marcher dans les pas de son père. « Personne ne savait rien de lui, raconte-t-il. On pensait probablement pouvoir le contrôler. » Jeune, séduisant et visiblement capable, Caligula entama son règne raisonnablement.

DES TROUBLES MENTAUX ?