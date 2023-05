Qui était le premier roi d'Angleterre ? La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît

Qu'est-ce qui fait un roi ? Est-ce l'autorité sur le peuple ? Sur la terre ? Une combinaison des deux ?

Ou bien est-ce encore le port d'une couronne ? Ou simplement du titre ?

Ce sont là des questions essentielles à se poser afin de déterminer quand et pourquoi une monarchie s’est développée. Paradoxalement, ces mêmes questions compliquent souvent l'identification du premier roi d'un royaume. Il suffit de jeter un œil à l’histoire de la monarchie anglaise pour comprendre pourquoi.

Les spécialistes considèrent Athelstan, couronné roi des Anglo-Saxons en 925 après J.-C., comme le premier véritable roi d'Angleterre.

Il est cependant nécessaire de comprendre qui d’autre prétend à ce titre, ainsi que l'histoire des royaumes disparates qui ont donné naissance à l'Angleterre, afin de pouvoir répondre à cette question faussement simple : qui était le premier roi d'Angleterre ?

L'HISTOIRE COMMENCE AVEC LES ANGLES

Pour parvenir à déterminer qui était le premier roi d'Angleterre, il est nécessaire de partir des Angles. Le nom « Angleterre » vient en effet du mot « Englaland » qui signifie littéralement « terre des Angles » en vieil anglais. L'arrivée de ces tribus germaniques dans l'ancienne province romaine de la Bretagne (Britannia) eut lieu au cours du 5e siècle après J.-C. Aux côtés des Jutes, des Saxons et des Frisons, les Angles établirent des colonies dans le sud-est et l'est de l'Angleterre jusqu'au 6e siècle.

Avec le temps, la langue et la culture germaniques se mêlèrent aux pratiques et traditions romano-britanniques existantes. En 600 après J.-C., des royaumes individuels se constituèrent dans l'ensemble des îles Britanniques. Ces royaumes germaniques furent fondés en fonction des peuples vivant dans la région, par opposition aux limites physiques ou aux frontières. Avec le temps, les petits royaumes s'unirent pour devenir plus grands et ce que l'on appelle l'Heptarchie des Anglo-Saxons vit le jour.

Cette dernière, qui est une simplification excessive d'un cadre social, politique et religieux complexe en Angleterre, était constituée de sept royaumes : le Wessex, le Kent, le Sussex, la Mercie, l’Est-Anglie, la Northumbrie et l’Essex. Chaque grand royaume en comprenait des plus petits qui disposaient de leurs propres chefs. Nombre d'entre eux se disputaient le pouvoir au sein d'une sphère d'influence plus large. L’autorité était établie et maintenue grâce à des relations réciproques fondées sur la loyauté et la protection, ainsi qu'à un système économique basé sur des cotisations et des services coordonnés.