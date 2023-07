En 1960, la première grève qui a fait trembler Hollywood

En 1960, l'usine à rêves de l'Amérique s'est arrêtée : les acteurs et les scénaristes d'Hollywood se sont mis en grève. Pour faire pression sur les producteurs afin qu'ils leur accordent de meilleurs salaires et avantages, les deux syndicats représentant une part importante des talents hollywoodiens - la Screen Actors Guild (SAG) et la Writers Guild of America (WGA) - ont demandé à leurs membres de cesser de travailler.

Soixante-trois ans plus tard, acteurs et scénaristes américains se sont à nouveau unis pour bloquer Hollywood dans une grève qui n'est pas sans rappeler celle de 1960. À l'époque, les grèves avaient soulevé de nombreuses questions sur le travail et la rémunération dans une industrie en pleine mutation, et elles s'appuyaient sur l'aura des stars pour parvenir à leurs fins.

DEUX GRÈVES, UN MÊME BUT

Entre 1950 et 1960, la proportion de foyers américains équipés d'un téléviseur est passée de 9 à 90 %. Les spectateurs n'avaient plus besoin de sortir de chez eux pour voir des films. Ils n'avaient qu'à allumer leur téléviseur.

Au cours de la décennie précédente, les scénaristes et les acteurs s'étaient interrogé sur la manière dont la télévision allait faire perdurer leur travail cinématographique, d'autant plus que les studios s'apprêtaient à gagner des millions en vendant de vieux films aux chaînes pour des diffusions aux heures de grande écoute. En tant que créateurs de ces films, les scénaristes et les acteurs ont fait valoir qu'ils devaient recevoir une compensation sous la forme de droits résiduels, c'est-à-dire de paiements pour la rediffusion de contenus déjà diffusés.

Les droits résiduels n'étaient pas la seule question urgente. Les membres de la SAG et de la WGA souhaitaient également bénéficier de mutuelles de santé et de systèmes privés de retraite, des avantages sociaux qui étaient en train de devenir la norme dans d'autres secteurs d'activité.

La WGA soumit ces questions à l'Alliance of Television Film Producers (ATFP) lors des discussions contractuelles qui débutèrent en 1959, mais les négociations se soldèrent par un échec. Le 16 janvier 1960, les scénaristes d'Hollywood déclarèrent la grève.

À l'époque, la SAG était dirigée par l'acteur Ronald Reagan, qui est devenu des décennies plus tard président des États-Unis, ironiquement célèbre pour ses pratiques anti-syndicales. Alors que les scénaristes poursuivaient leur grève, il négocia avec l'Association of Motion Picture Producers (AMPP), dans l'espoir d'obtenir des droits résiduels sur tous les films réalisés depuis 1948. Les discussions n'avançant pas, les membres de la SAG votèrent leur propre grève, qui débuta le 7 mars. C'est ainsi qu'Hollywood se mit en grève.

UN ENTRACTE POUR HOLLYWOOD