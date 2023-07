Oppenheimer : le père de la bombe atomique était soupçonné d’être un espion

De par leur nature même, les secrets sont difficiles à garder. Ainsi se pose la question suivante : comment a-t-on fait pour ne pas trahir l’arcane le plus secret de la Seconde Guerre mondiale ? S’entend, la tentative des États-Unis de mettre au point la bombe atomique. Si la nouvelle s’était ébruitée, si les nazis avaient découvert ce qui se tramait et avaient remporté cette course, ils seraient sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

Pour s’assurer d’une confidentialité absolue, le projet Manhattan fut fragmenté et mené sur différents sites loin de tout. Prirent part à sa phase de recherche et de développement plus de 130 000 personnes réparties sur trois sites principaux : Oak Ridge, dans le Tennessee, où l’on se consacrait principalement à l’enrichissement de l’uranium ; Hanford, dans l’État de Washington, où l’on construisit les infrastructures permettant de produire du plutonium ; et Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où la majeure partie des recherches et de la conception des armes eut lieu. Seule une élite choisie était au fait de l’ampleur et de l’objectif réel de leur travail ; une chose essentielle pour que le projet reste secret.