Sofonisba Anguissola, première femme peintre superstar de la Renaissance

L’art était à son apogée dans l’Italie de la fin du 15e et du début du 16e siècles mais, malgré l’image idéalisée que nous avons de cette période que nous connaissons aujourd’hui comme la Renaissance, ce fut également un temps d’extrême violence. Alors que les armées d’Espagne, de France et du Saint-Empire romain s’affrontaient pour le contrôle de la péninsule, Machiavel élaborait ses idées brutales de science politique, et Léonard de Vinci jonglait entre les créations de chefs-d’œuvre et de modèles militaires de fusils et canons. La guerre et les valeurs patriarcales forçaient les femmes à rester à la maison, s’assurant ainsi que les noms des sommités de la Renaissance appartiennent presque uniquement à des hommes.

Née au milieu de la violence et de la gloire de cette époque, Sofonisba Anguissola était exceptionnelle à bien des niveaux. Elle devint célèbre en rejoignant les rares femmes de la Renaissance à s’être échappées de la domesticité grâce à la peinture et, plus tard, son travail se retrouva dans les musées d’arts du monde entier. Son talent prodigieux épata Michel-Ange et, à l’âge de 27 ans, elle se rendit à Madrid et devint l’une des plus célèbres peintres de cour d’Europe. Ses nombreuses œuvres inspirèrent les générations postérieures d’artistes baroques, tels qu’Antoine van Dyck et Caravage.

UN GÉNIE DE FAMILLE

Sofonisba est née aux alentours de 1532 à Crémone, au nord de l’Italie, et était la fille aînée de Bianca Ponzoni et Amilcare Anguissola. En 1555, la plus jeune des sept enfants Anguissola est née, venant compléter cette famille unie et créative de six filles et un garçon. Amilcare a encouragé non seulement son fils Asdrubale, mais aussi toutes ses filles, Sofonisba, Elena, Lucia, Minerva, Europa et Anna Maria, à obtenir un haut niveau d’éducation et à cultiver les arts. Le talent de Sofonisba n’a pas tardé à sortir du lot.