Un siège, plusieurs représentants ? Une idée politique qui fait son chemin au Brésil

Le principal problème est que les partis politiques recrutent des femmes pour se présenter aux élections afin de respecter le quota, mais ils financent leurs campagnes à des taux bien inférieurs à ceux des hommes qui se présentent aux mêmes postes. Avec un soutien financier limité, les chances des femmes de gagner sont donc minces.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : pour une population de 212,6 millions d’habitants, seuls 15 % des représentants fédéraux et 12,4 % des sénateurs sont des femmes et 900 des 5 568 villes du pays n’ont pas élu une seule femme au conseil municipal en 2020. En comparaison, aux États-Unis, qui comptent 329,5 millions d’habitants, les femmes occupent 27 % des sièges au Congrès. C’est une augmentation de 50 % par rapport à il y a dix ans, selon une analyse du Pew Research Center.

Au Brésil, les femmes sont bien mieux représentées dans les collectifs politiques, selon une étude des élections municipales de 2020 dont Almeida est la co-autrice. Les femmes blanches représentent 36 % des membres élus des collectifs politiques, alors qu’elles représentent moins de 10 % de tous les conseillers municipaux élus. Pour les femmes noires, la différence est encore plus marquée : 27 % de représentation contre à peine 1 %.

QUELQUES COMPLICATIONS

D’habitude, Nunes se rend seule à Buracanã, mais cette fois-ci, elle est accompagnée de deux autres membres de Bancada Feminista : Silvia Ferraro, professeure d’histoire et porte-parole du groupe, et Natália Chaves, activiste luttant pour les droits des personnes noires et pour la protection de l’environnement. Les deux autres membres du groupe sont Carolina Iara, qui se concentre sur la santé et sur les communautés LGBTQIA+ et noires, et Dafne Sena, une avocate et activiste pour les droits du travail et l’environnement.

Alors que les trois femmes arrivent à la cuisine partagée de la communauté pour le déjeuner, Ferraro s’arrête pour discuter avec Fabiana Batista da Silva, une résidente qui s’inquiète du fait que l’un de ses enfants n’a pas reçu la tablette dont il avait besoin pour suivre les cours en distanciel pendant la pandémie. En tant que professeure dans une école publique, Ferraro sait comment fonctionne le système éducatif et comment obtenir les ressources dont le garçon a besoin.

Silva confie qu’elle n’a découvert la Bancada Feminista qu’après l’élection, mais qu’en tant que mère célibataire à la tête d’un foyer de sept enfants, elle aurait aimé voter pour elles.

« C’est la première fois que je me sens soutenue », dit-elle. « Elles ont de l’empathie, elles sont humaines. Elles vous font vous sentir importants. C’est tout ce que nous avons toujours voulu ici. »

Pour les experts qui observent l’essor des collectifs politiques au Brésil, c’est cette capacité à se connecter avec les électeurs, en particulier ceux qui sont souvent oubliés ou marginalisés, qui a conduit à leur succès.

« Depuis quelque temps, les partis politiques ont peu de liens avec la population », explique Soraia Marcelino Vieira, politologue à l’université fédérale Fluminense. « Les citoyens sont généralement mécontents, ils sont découragés, ils ne croient pas au système politique, surtout lorsqu’il s’agit des partis politiques. »

« Avec ces collectifs politiques, il y a un nouveau sentiment de mobilisation. Les gens ont l’impression qu’ils ont une chance, qu’on leur donne enfin une option dans la politique, en dehors des candidats individuels habituels. »

Mais ces collectifs s’accompagnent de complications qui peuvent être rédhibitoires. Ils ne sont légalement ni reconnus, ni réglementés (un projet de loi visant à rectifier ce problème est en attente depuis 2017). Si le porte-parole décide de se retirer, l’ensemble du collectif perd sa place au gouvernement, ce qui est arrivé à un groupe de la ville de Belo Horizonte trois mois seulement après avoir été élu en 2020.

Et si le porte-parole ou le reste du groupe décide d’expulser un membre, comme cela s’est produit avec un collectif de représentants de l’État de São Paulo, cette personne n’a aucun recours, pas plus que celles et ceux qui avaient voté pour le groupe dans son ensemble.

Les membres de Bancada Feminista affirment que les désaccords et les conflits internes n’ont jamais été un problème pour elles, car leur groupe n’a pas été formé par leur parti, le parti de gauche socialisme et liberté : elles se connaissent toutes depuis des années. Elles ne sont pas toujours d’accord, mais elles savent comment prendre une décision qui les représente au mieux et, surtout, qui représente leurs électeurs et leurs électrices, ajoutent-elles.

À tout le moins, l’adhésion collective peut être fluide. Lorsque l’un des membres du Mandato Coletivo Permacultural a décidé d’accepter un autre poste à la mairie, les trois autres ont ouvert le quatrième poste au public. Ils ont ainsi fait passer des entretiens aux personnes intéressées et, tous les trois mois, ont fait tourner le siège. Lorsque le membre d’origine est revenu, ils se sont à nouveau adaptés : ils ont ouvert un cinquième siège, qui tourne entre des personnes qui ont une expertise ou un intérêt particulier dans le domaine d’intérêt du collectif pendant le trimestre en question.

Bancada Feminista a également dû faire preuve de souplesse. Nunes et Iara ont récemment quitté le collectif : elles ont rejoint deux autres femmes noires afin de former une nouvelle version du collectif, cette fois au niveau de l’État, pour pouvoir se présenter aux élections de cette année qui auront lieu en octobre. Comme aucune des deux n’était la porte-parole du collectif d’origine, celui-ci a pu conserver son siège au conseil municipal.

Le collectif a tout de même poursuivi sa mission : servir les personnes marginalisées. Récemment, un projet de loi rédigé par Bancada Feminista visant à créer un programme municipal de lutte contre les violences obstétricales a été approuvé en première lecture. Alors qu’il se dirige actuellement vers le deuxième vote, le collectif est en train de créer un dossier qu’il présentera au Secrétariat municipal de la santé, dans lequel seront réunis des récits de personnes qui ont été victimes de violences obstétricales dans la ville.

Après le déjeuner dans la cuisine partagée de Buracanã, certaines femmes restent, et se rassemblent pour écouter ce que leurs co-conseillères ont à leur dire. Ferraro parle de l’importance des femmes dans des communautés comme la leur, dans lesquelles elles représentent la majorité des résidents et sont celles qui organisent la vie en collectivité.

Chaves prend ensuite la parole, et compare la nature collective de l’action de Bancada Feminista à celle de Buracanã, où les résidents s’occupent mutuellement de leurs enfants, s’assurent qu’il y a assez de nourriture pour tout le monde et aident les nouveaux arrivants à construire des maisons avec des bouts de bois et des bâches en plastique.

« Nous ne sommes pas des super-héroïnes », dit-elle. « Mais nous savons que nous pouvons accomplir des choses si nous travaillons ensemble. »