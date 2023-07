Sommaire du magazine National Geographic du mois d’août 2023 : l’expédition maudite

110 jours de navigation et près de 6000 milles marins parcourus auront confirmé que le passage du Nord-Ouest reste aujourd’hui encore une aventure risquée, qui met les nerfs des navigateurs à rude épreuve ! Les blocs de glace, les ours polaires et les vents violents font de cette région au cœur de l’Arctique l’une des contrées les plus inhospitalières du monde. Même avec les technologies modernes et le réchauffement climatique, ce périlleux passage renferme encore bien des secrets…