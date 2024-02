Sommaire du magazine National Geographic du mois de février 2024 : L'Algérie, un musée de sable et de pierre

Si l’art rupestre du Tassili est connu des Touareg nomades depuis des générations, le monde l’a découvert avec l’archéologue français Henri Lhote, qui a passé seize mois sur place à étudier et à relever des centaines de ces œuvres en 1956 et 1957. Dans son livre À la découverte des fresques du Tassili, Henri Lhote écrivait qu’il considérait la région comme « le plus grand musée d’art préhistorique du monde ».