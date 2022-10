Les dégâts causés par l'ouragan Sandy de 2012

Désormais, de nombreux immeubles de Lower Manhattan ont été renforcés avec des digues rétractables qui peuvent être érigées lorsqu’une tempête majeure se profile. Pour protéger la partie inférieure de la ville à plus grande échelle, un réseau de digues et de parcs a été proposé afin de créer une zone tampon entre l’océan et la terre. Ce projet intitulé « East Side Coastal Resiliency », qui devrait coûter 1,48 milliards d’euros, a été lancé en 2020 et protégera environ 110 000 New-Yorkais.