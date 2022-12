Les 10 meilleurs appareils photo compacts selon National Geographic

Les choses ne sont peut-être pas revenues à la normale, mais notre soif d’aventure, elle, est restée la même. Que l’on souhaite repérer un oiseau rare dans un parc communal ou explorer un monument antique situé à l’autre bout de la planète, il n’a jamais été aussi simple d’immortaliser ces moments précieux et de les préserver grâce à la technologie.

En plus de raconter une histoire, une magnifique photographie de voyage a également le pouvoir de nous rappeler l’incroyable beauté qui s’offre à nous dans le monde. « En tant que biologiste et photographe naturaliste, je suis constamment bluffée par la diversité de la vie sur la planète », explique Jen Guyton, photojournaliste et exploratrice National Geographic. « Voyager pour observer et photographier les richesses de la nature me permet d’apprendre et d’apprécier l’abondance qu’offre cette planète. »

En gardant ça en tête, nous avons demandé à l’équipe d’ingénieurs en photographie de National Geographic quels étaient les appareils photo compacts qu’ils recommandaient, et pourquoi. Pour établir ce guide annuel, nos experts conçoivent et fabriquent des équipements personnalisés pour les photographes professionnels et testent les outils disponibles sur le marché. Voici les appareils photo qui, selon eux, représentent les meilleurs équipements pour voyager.

Fujifilm X-T5