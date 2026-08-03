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À la découverte des plus hauts sommets du monde

Présentes sur près d’un quart des terres émergées, les montagnes abritent une biodiversité exceptionnelle et constituent des réservoirs majeurs d’eau douce.

Publication 3 août 2026, 10:31 CEST
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