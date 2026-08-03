À la découverte des plus hauts sommets du monde
Présentes sur près d’un quart des terres émergées, les montagnes abritent une biodiversité exceptionnelle et constituent des réservoirs majeurs d’eau douce.
La brume dissimule le sommet du mont Kinabalu. Anciennement connu sous le nom du mont Saint-Pierre, Kinabalu est le plus haut sommet de l'Insulide avec ses 4 101 mètres d'altitude. Il se situe dans le nord-ouest de la Malaisie orientale.
De la vapeur et de la fumée s'élèvent haut au-dessus du Semeru, visible en arrière-plan, tandis que le Bromo (au milieu, à gauche) bouillonne doucement dans la province de Java orientale, en Indonésie. D'après les estimations du gouvernement indonésien, au cours des 400 dernières années, 129 volcans sont entrés en activité dans le pays.
La Lune qui se lève semble minuscule par rapport à la paroi rocheuse couverte de neige du colossal massif du Mont-Blanc, situé entre la France et l'Italie. Avec ses 4 807 mètres d'altitude, le mont Blanc est le plus haut sommet des Alpes et a été un sujet de discorde fréquent entre les deux pays.
Le Nanga Parbat, une montagne aux parois escarpées située dans l'ouest de l'Himalaya, est cerné de nuages. Avec ses 8 126 mètres d'altitude, Nanga Parbat, qui signifie « la montagne nue » en sanskrit, est le neuvième plus haut sommet au monde.
Second sommet le plus haut du monde derrière l'Everest, le K2 attire de nombreux alpinistes déterminés à tenter de réussir l'ascension du sommet de 8 611 mètres d'altitude, situé dans l'Himalaya. Également appelé le mont Godwin Austen, Dapsang, et Chogori, le K2 fait partie du massif montagneux de Karakoram.
Le Soleil qui se lève illumine le sommet enneigé du mont Everest. Ses 8 850 mètres d'altitude en font le plus haut sommet du monde. Trente des montagnes les plus hautes du monde se trouvent dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya.
Avec ses 4 418 mètres d'altitude, le mont Whitney, situé en Californie, est le plus haut sommet des quarante-huit États continentaux des États-Unis. Le mont Whitney fait partie de la sierra Nevada, une chaîne montagneuse au bloc faillé qui s'est formée lorsque le mouvement des plaques tectoniques a entraîné la formation de fissures et de failles à la surface de Terre.
En Écosse, sous un ciel couvert, un randonneur solitaire s'aventure sur le sentier qui mène au Ben Nevis avec des sommets verdoyants à perte de vue. Constitué d'anciennes schistes recouvertes de roche volcanique, Ben Nevis est le sommet le plus haut des îles britanniques avec ses 1 343 mètres d'altitude.