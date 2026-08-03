À la découverte des plus hauts sommets du monde

Avec ses 4 418 mètres d'altitude, le mont Whitney, situé en Californie, est le plus haut sommet des quarante-huit États continentaux des États-Unis. Le mont Whitney fait partie de la sierra Nevada, une chaîne montagneuse au bloc faillé qui s'est formée lorsque le mouvement des plaques tectoniques a entraîné la formation de fissures et de failles à la surface de Terre.