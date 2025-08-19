Découvrez New York à travers 100 ans de photographies

Et les bâtiments étaient de plus en plus hauts, tutoyant le ciel. L'article paru en 1930, Cette géante qu’est New York, montrait aux lecteurs le Chrysler Building, haut de 319 mètres, qui avait ouvert ses portes plus tôt dans l’année. Il proposait également un aperçu de la construction en cours de l’Empire State Building, qui promettait d’être encore plus haut.

« MANHATTAN TOURISTIQUE »

La popularité de National Geographic grandissait, le magazine continuait de servir d’inspiration, mais il a également commencé à aider les touristes à circuler dans la ville qui ne dort jamais.

Lorsque New York accueillit sa première Exposition universelle en avril 1939, le numéro du magazine du même mois parut avec une carte en supplément, L’ampleur de New York. Lors de la suivante, en 1964, National Geographic envoya à ses abonnés une carte en deux parties du « Grand New York » et du « Manhattan touristique ».